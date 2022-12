Acciones de Georgie Navarro son nefastas para la sociedad

La clase política de Puerto Rico, muy en particular los funcionarios electos, tiene la responsabilidad de modelar los más altos valores de nuestra sociedad. No obstante, ciertos políticos no solo son reflejo de males sociales, sino que los fomentan.

El representante Georgie Navarro ha dado muestra de una de las manifestaciones de acoso machista que, pretendiendo pasar por broma, atenta contra el bienestar y el desarrollo pleno de las mujeres, quienes en la isla componen la mitad de la población. Sus recientes expresiones de contenido sexual hacia una presentadora televisiva constituyen una seria ofensa y un grave menosprecio a las mujeres trabajadoras puertorriqueñas.

Lejos de reconocer las serias implicaciones de sus palabras, el representante Navarro ha buscado proyectarse como víctima de malas interpretaciones, ha arremetido contra sus críticos y ha pretendido justificar su comportamiento como una broma entre amigos.

Ninguna circunstancia justifica la deshumanización de una mujer, incluso cuando la víctima no reconociese la agresión. Por esto, resulta muy preocupante el silencio del liderato de la Cámara de Representantes y del Partido Nuevo Progresista, así como de las y los homólogos del legislador. La condescendencia a la conducta del representante, en la que ha incidido anteriormente, lacera la institucionalidad del ente sobre el cual recae la misión constitucional de crear las leyes que organizan el quehacer y la interacción social y económica en el país. El marco legal contra el acoso es parte esencial del quehacer legislativo; lo menos que se espera de un miembro de la Asamblea Legislativa es su cumplimiento.

Emplazamos a los jefes políticos y gubernamentales de Navarro a tomar las medidas que sean necesarias para que el legislador desista de una conducta altamente lesiva para nuestra sociedad. Es importante también que su comportamiento pase por el rigor investigativo.

En sus Reglas de Conducta Ética, la Cámara de Representantes reconoce que los legisladores están sujetos a estándares éticos más rigurosos que aquellos que rigen el comportamiento de otros ciudadanos. Establece en su sección 4 sobre Normas de conducta que los representantes, entre otros trabajadores de la legislatura, mantendrán un ambiente de trabajo libre de hostigamiento sexual y acoso laboral, por constituir prácticas ilegales e indeseables sancionadas por ley. Los legisladores están obligados a aplicar esa normativa en todo momento.

Precisamente, instancias deplorables como la recientemente protagonizada por Navarro subrayan la urgencia de educar con perspectiva de género como uno de los pasos fundamentales para erradicar este mal social. Los niños y las niñas deben crecer sabiendo que el machismo esclaviza a hombres y mujeres, en un ciclo indigno y nocivo de injusticias y violencias.

El propio gobierno ha declarado un estado de emergencia por la violencia de género. Con motivo de un feminicidio ocurrido esta semana, el Centro de la Mujer Dominicana denunció el jueves la falta de empatía y lo que considera como indiferencia gubernamental sobre la violencia de género, particularmente cuando se trata de inmigrantes.

El sexismo que percibe a la mujer como mero objeto no puede seguir normalizándose en Puerto Rico como un asunto trivial. Ni siquiera cuando algunas mujeres no se sientan aludidas por comentarios que distan de ser inofensivos. Tampoco debe haber espacio en los ambientes de trabajo a actitudes que degradan a las personas, en el caso de Navarro, a las mujeres. Permitirlo es perpetuar un problema que destruye la fibra social.

La ocasión supone una oportunidad para que el liderato político y los votantes reflexionen sobre la calidad de servidores públicos que Puerto Rico necesita y merece. Los legisladores fueron electos para trabajar con el fin de que Puerto Rico tenga una sociedad justa y respetuosa de los derechos civiles y humanos de todas las personas.

Compete a todos crear conciencia de que Puerto Rico vive una emergencia real por la violencia de género y que los funcionarios electos, como el resto de la clase política, tienen empezar por dar ejemplos de altura para poder aportar soluciones.