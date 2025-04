Aplauso para la justicia restaurativa

Todas las semanas, en 11 salas judiciales en Puerto Rico pasa lo que, en justicia, debía pasar en el resto de esos recintos: cuando es llevada una persona acusada de un crimen, no se mira solo el delito que se le imputa, sino las circunstancias que lo llevaron a cometer tales actos y se trabaja con las causas que lo llevaron a ello, en vez de, como pasa en todas las demás cortes, reducir la totalidad de una vida y una persona al momento en que violó una ley.

Mirar la persona en su totalidad, y no solo en relación a un delito, es la filosofía de la Sala Especializada en Casos por Trastorno de Consumo de Drogas y Alcohol, que la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) estableció en 1996 y que, según sus directivos, ha rehabilitado a cerca de 8,000 acusados que, tras pasar por este proceso, son ahora ciudadanos de bien.

A esta sala judicial solo son referidas personas que, tras exhaustivos análisis, se entiende que cometieron los delitos no violentos (esto es bien importante, no violentos) de los que fueron acusados a causa de su dependencia de sustancias controladas o alcohol. Se actúa bajo la premisa de que el uso problemático de tales sustancias es una enfermedad y que, por lo tanto, no se puede tratar al que la padece como a cualquier otra persona que viola la ley.