Carlos Romero Barceló, una figura política consecuente

De carácter decidido, arrojado y, sin duda, polarizante, Carlos Romero Barceló marcó su huella en la gobernanza y la historia política de Puerto Rico.

Sus más de 50 años de lucha férrea por convertir a Puerto Rico en el estado 51 de Estados Unidos y el haber ocupado durante 24 años los puestos de mayor rango en el gobierno puertorriqueño, hablan a cántaros del arraigo que el líder novoprogresista tuvo entre la población. Y de su hambre electoral insaciable.

En 1967, el joven abogado se unió al liderato de Luis A. Ferré que fundó el Partido Nuevo Progresista tras separarse del Partido Estadista Republicano. Por considerarla una trampa política, esta colectividad había rehusado participar en la consulta de status convocada por el Partido Popular Democrático.

El político, que sacó ventaja del apodo “El Caballo”, que sus detractores le lanzaron como mote, estuvo lejos de ser una figura común. No fue conciliador ni le interesó congraciarse con quienes se oponían a su proyecto político: la completa integración de la isla a Estados Unidos.

Sin apartarse por un segundo de su ideal estadista, sus ocho años en La Fortaleza vivieron un período convulso, con episodios que marcaron para siempre, tanto al mandatario como al país. No obstante, Romero Barceló, que no gustaba de aceptar derrotas, volvió a ganar en las urnas por dos términos, en la carrera para comisionado residente. El también exalcalde de San Juan ocupó un asiento en el Senado.

La gestión pública de Romero Barceló se gestó en medio de fuertes acontecimientos socioeconómicos y políticos de las tres últimas décadas del pasado siglo. Al principio, al auge empresarial marcado por la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal, que entonces se hallaba en su momento cumbre, habría que añadir la llegada de los cupones de alimentos, preámbulo del Programa de Asistencia Nutricional y de otros beneficios federales para miles de personas.

Los años en que ocupó La Fortaleza dieron paso al desarrollo comercial y al crecimiento del consumo, matizados por el surgimiento de centros comerciales y el trazado de nuevas carreteras.

Su administración no incurrió en los desbalances presupuestarios y el endeudamiento excesivo que llevaron a la quiebra a las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Ya como comisionado residente, apoyó los esfuerzos del gobierno federal y del gobierno estadista de Puerto Rico, para poner fin a las exenciones contributivas abarcadoras de las manufactureras estadounidenses establecidas aquí. Se aprobó una muerte paulatina para ese incentivo, sin tener una contingencia que mitigara el golpe a la economía y a los trabajadores del sector.

Los conflictos ideológicos de la época chocaron con fuerza durante la gobernación de Romero Barceló. Los asesinatos del Cerro Maravilla a manos de miembros de la Policía sacudieron la conciencia del pueblo. Y persiguieron toda la vida al mandatario que, para un sector de la población, tenía alguna parte de responsabilidad. Los posteriores procesos investigativos, si bien no demostraron que el mandatario estuviese relacionado con los eventos, sí evidenciaron una peligrosa delincuencia policiaca que rompía el corazón de la misión gubernamental.

No obstante esas sombras, la figura de Romero Barceló como luchador perpetuo por la estadidad no decayó entre su base de seguidores, quienes vieron en él al implacable defensor de una ciudadanía americana completa. Desde que saltó a la palestra pública, hasta la hora de su muerte, no se desvió ni un ápice de la ruta anexionista. Contrario a otros políticos, no se rebajó a pedir la estadidad como una dádiva, sino como un derecho ganado.

Su carácter, impulsivo muchas veces, provocó inquietantes dilemas, como el que surgió a raíz de las elecciones de 1980, cuando se proclamó desde temprano vencedor, un anuncio que le correspondía hacer a la Comisión Estatal de Elecciones. Tras el famoso apagón en Valencia que sembró dudas sobre los resultados, el llamado a las trincheras de Rafael Hernández Colón, y el memorable recuento de votos, Romero Barceló fue declarado vencedor. El electorado lo sacó de La Fortaleza en 1984, herido políticamente por el Cerro Maravilla y la huelga en la Universidad de Puerto Rico.

Sus amigos lo describen como una roca. Entre el pueblo la opinión varía: unos lo alaban y otros lo desdeñan. Pero nadie puede negar que Carlos Romero Barceló encarnó, sin fisuras, la tenacidad estadista de varias generaciones. En eso fue consecuente.