Castigo severo contra el desfalco a cuentas bancarias

La investigación federal que ha revelado una descarada modalidad de timo, mediante la cual miembros de una organización criminal se personaron al hogar de sus víctimas para, bajo engaño, acceder a sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, revela la urgencia de reforzar las estrategias para prevenir estos y otros desfalcos cada vez más proliferantes.

El enfoque estratégico preventivo debe ser integral, con la participación de las autoridades, los sectores empresariales y las familias. Es fundamental que los familiares protejan la confidencialidad de los accesos a cuentas, incluidas las tarjetas de crédito, para bloquear las tretas dirigidas principalmente a adultos mayores.

Igualmente vital es la constante innovación en la implantación de controles internos en todos los sectores responsables de la protección de fondos, inversiones y bienes en Puerto Rico.

Un gran jurado emitió una acusación de 40 cargos que incluyen fraude bancario, fraude electrónico, robo de identidad y conspiración para el lavado de dinero, entre otros delitos, contra individuos identificados como miembros de una organización sospechosa de timar principalmente a adultos mayores, a quienes timaron en su propia residencia.

PUBLICIDAD

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan informó que el esquema de fraude atribuido al grupo le permitió apropiarse ilegalmente de más de medio millón de dólares, según la pesquisa en la que participó también la Oficina de Inspectores Postales.

Son en extremo repudiables las conductas atribuidas a los acusados, quienes, de acuerdo con la investigación, asumieron falsas representaciones al identificarse como agentes federales o empleados bancarios y, mediante argucia, lograban que les brindaran contraseñas privadas de acceso electrónico a las cuentas. Con la referida estratagema, procedían a desembolsar dinero para comprar giros y luego obtener dinero en efectivo, de acuerdo con las autoridades.

La divulgación de este caso debe mover a la vigilancia extrema a toda la población, ya que las autoridades federales no descartan que otros grupos delictivos mantengan estas repudiables prácticas criminales en la isla. Esta pesquisa documentó que 27 de las 29 víctimas de la pandilla de timadores son personas mayores de 65 años, lo que genera gran inquietud sobre la vulnerabilidad de ese sector demográfico.

El timo bancario suele tener un efecto emocional serio porque las víctimas experimentan sentimientos de culpa o desamparo, según peritos de la conducta humana. Además, la pérdida de fondos pone en riesgo la estabilidad económica de la persona y su familia, poniendo en riesgo su alimentación, sus tratamientos médicos y otras necesidades básicas.

Es crucial el celo de familiares para evitar que los adultos mayores divulguen información personal o confidencial a desconocidos con los que interactúen en persona, por teléfono o digitalmente. Serán beneficiosos los talleres sobre prevención en centros comunitarios, escuelas y otros lugares públicos.

PUBLICIDAD

El gobierno y el sector privado deben estar vigilantes a la rápida evolución de las prácticas para desfalcar a personas y entidades con artimañas apoyadas en programación tecnológica o conversaciones. Los timadores están constantemente al acecho para insistir, presionar y obtener información personal que usan para estafas diversas, muchas veces mediante el robo de identidad.

Es atinado que la banca local promueva que sus clientes utilicen contraseñas fuertes que incorporen letras, símbolos y números que dificulten el acceso a las cuentas por parte de personas no autorizadas. La autenticación en dos pasos, con un código que es transmitido en un mensaje de texto por el proveedor de servicio bancario en cada nueva conexión, es una opción de control adicional. La medida principal de seguridad, no obstante, será no compartir ninguna información con desconocidos o personas que no son de plena confianza.

Las respuestas individuales contra el fraude, sumadas a las renovadas iniciativas del sector privado y a las acciones gubernamentales ágiles centradas en una política de tolerancia cero a estos crímenes deshumanizantes, promoverán el bienestar de toda la población. Y sobre todo de los adultos mayores que merecen una vida digna, con amplias garantías para preservar sus recursos.