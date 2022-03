Cautela y colaboración contra timos telefónicos

El alza en casos de fraude perpetrados por delincuentes que han timado a miles de personas mediante llamadas telefónicas, según ha confirmado esta semana la Policía de Puerto Rico, hace necesario que los ciudadanos actúen de manera cautelosa para evitar la pérdida de ahorros bancarios y otros daños como el robo de identidad.

La división especializada en pesquisas de fraude en el Cuerpo de Investigaciones Criminales dijo que hubo 2,803 denuncias de esos delitos atendidas por la Policía el pasado año y, en lo que va de 2022, la cifra supera los 600 casos. Las indagaciones de la referida unidad advierten que, además de llamadas telefónicas, las prácticas de engaño surgen en mensajes de texto a los móviles, a correos electrónicos y a cuentas de distintas personas en redes sociales.

De acuerdo con la Policía, los adultos mayores suelen ser los principales perjudicados de estas actividades delictivas en las que desconocidos llaman y se identifican falsamente como agentes de negocios, representantes de planes de salud u oficiales bancarios que formulan preguntas para obtener información personal, así como contraseñas o códigos de cuentas bancarias, lo que les facilita desfalcar a sus víctimas.

PUBLICIDAD

Es abrumador el daño emocional que sufren algunas personas que son engañadas por hábiles estafadores, ya que en solo minutos pierden sus ahorros o quedan endeudados debido a cargos a sus líneas de crédito. Además, pueden estar expuestas al robo de identidad y ver bloqueados servicios o beneficios importantes.

Un arma principal contra estas prácticas delictivas es intensificar la orientación a los ciudadanos. Las redes de apoyo familiar son claves para educar y prevenir contra las estafas. Entidades defensoras de los derechos de adultos mayores, así como la banca y proveedores de salud han creado espacios informativos con consejos prácticos dirigidos a impedir convertirse en blanco fácil de los timadores.

Parientes o allegados de personas que viven solas y pueden estar expuestas con más facilidad a estos delincuentes deben conocer y compartir estas informaciones para advertirles y evitar que respondan a indagaciones personales formuladas por desconocidos que buscan entablar empatía con fines deleznables.

A tretas ejecutadas en tono amigable para presuntamente facilitar beneficios, vender un producto a precio muy bajo en una oferta de vigencia limitada, actualizar récords bancarios o tramitarle un premio, entre otros engaños, se suman las llamadas de intimidación, en las que desconocidos alegan secuestros para exigir dinero, a cambio de no hacer daño a un ser querido.

De recibir este tipo de llamadas, es crucial que las personas no brinden ningún tipo de información e interrumpan la comunicación inmediatamente. Lo ideal, no obstante, es no responder si se trata de números desconocidos y sobre todo si en su pantalla digital aparece la palabra “spam”. Si estas comunicaciones persisten, procurar ayuda de la Policía, así como apoyo de un pariente o persona de su plena confianza son gestiones acertadas.

PUBLICIDAD

Aunque existen campañas de orientación en internet que incluyen consejos con enlaces de ayuda, como la Red Contra el Fraude de AARP, el alza de casos sugiere intensificar este tipo de información por emisoras radiales y otros medios locales para avanzar a impedir los timos.

Una alianza de prevención contra esta ola criminal puede fortalecerse mediante mensajes ofrecidos por líderes en las iglesias y clubes comunitarios, al igual que en centros de salud o consultorios frecuentados por adultos mayores. Figuras apreciadas de cada comunidad como maestros, farmacéuticos y trabajadores sociales, entre otros, deben sumarse a equipos voluntarios para ampliar la divulgación de información que ayude a frenar las estafas.

La solidaridad ciudadana que distingue a la mayor parte de la población de Puerto Rico debe ser herramienta clave para educar y proteger a los adultos mayores, entre otros ciudadanos que igualmente pueden ser víctimas de inescrupulosos timadores. A la vez, urge ampliar los recursos investigativos de las autoridades para identificar y procesar a estos delincuentes.

Mantener iniciativas vigorosas en esta dirección aportará a reforzar la seguridad financiera y el bienestar que merecen todos los ciudadanos, especialmente quienes forman parte de la población de adultos mayores en nuestro país.