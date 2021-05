Conservemos el agua para evitar racionamientos

La lluvia de días recientes pudiera crear la impresión de que los abastos de agua no peligran, pero lo cierto es que Puerto Rico padece unas condiciones anormalmente secas en gran parte de su territorio, por lo que las campañas para ahorrar agua deben ponerse en marcha desde ahora, sin esperar a que la situación empeore.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de los Estados Unidos, la isla este año ha tenido un bajo nivel de precipitaciones, que se aleja del promedio y puede poner en peligro los embalses, cuatro de los cuales están actualmente en observación.

El súbito cambio que tuvo lugar durante la última semana de abril, cuando el número de los municipios afectados por la sequía prácticamente se duplicó, es evidencia de que la situación no se mitiga con par de aguaceros.

La población, por lo general, se deja llevar por las breves tormentas que azotan regiones determinadas —incluido el reciente fenómeno de granizo en Corozal—, y eso la lleva a pensar que no habrá escasez. Sin embargo, los pluviómetros no mienten, y si la lluvia no cae en los lugares que forman escorrentías hasta llegar a los embalses, la realidad es que el agua se pierde, y el panorama, de cara a los meses venideros, se torna inquietante.

Todo el norte y el centro de la isla, menos ciertas zonas del oeste, aparecen bajo la categoría de anormalmente seco en los mapas del Monitor de Sequía. Pero ya hay un área extensa, que incluye al menos diez municipios, y parte de otros dos, que se encuentran en lo que los expertos denominan sequía moderada, categoría que precede a la sequía severa.

Este es el momento, y no más tarde, de alertar a los ciudadanos para que tomen medidas en sus hogares, y a las empresas y negocios para que hagan el mejor uso del agua. Cuando ya la situación escala a la sequía severa o, en el peor de los casos, a la sequía extrema, lo que tenemos por delante es la angustia cotidiana de oír que han disminuido los niveles de los embalses, y entonces hay que correr a emitir llamados a la población y poner en marcha el racionamiento.

Es preciso destacar que, aunque los ciudadanos cuenten con cisternas o tanques en sus propiedades, eso no los exime de ahorrar el líquido. Precisamente porque en épocas de racionamiento una gran parte de la población sigue gastando el agua como de costumbre, a expensas de la que tienen en reserva, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se ha visto en la necesidad de decretar cortes más prolongados. Llega el momento en que, si no se ahorra, todas las cisternas que se llenan al mismo tiempo causan un pico de consumo que a la larga desequilibra el servicio para todos los abonados.

Los administradores de condominios, quienes generalmente piden la colaboración de los vecinos en tiempos de sequía, deben tener en cuenta que, aunque no se sabe el número exacto de estructuras —condominios, residencias, comercios— que han incorporado algún sistema de abasto de agua en los últimos años, es obvio que los tanques y cisternas han proliferado enormemente. A la vista está.

El cambio climático no solo representa un aumento en las temperaturas promedio, sino que ya se ha comprobado que acarrea, tanto huracanes más frecuentes e intensos, como periodos excepcionalmente secos. Para eso también debemos preparar un plan de contingencia, tal como hacemos para la temporada ciclónica. Controlar el gasto de agua significa, además, un paso en la dirección correcta para la economía familiar, teniendo en cuenta que ya se anuncian aumentos en las facturas.

Llueva o no llueva, hay un principio de responsabilidad ciudadana. La escasez de agua, a nivel mundial, está provocando grandes movimientos migratorios, y en Puerto Rico no estamos exentos de que nos golpee una sequía prolongada en cualquier momento. Seamos conscientes.