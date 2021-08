Educación tiene que asumir el rigor de la transparencia

Ciertas agencias del gobierno de Puerto Rico se comportan como si les costase entender que las sanas prácticas de administración no están reñidas con los procesos expeditos de compras de emergencia. Se pueden hacer las dos cosas: cubrir necesidades diligentemente y hacerlo con transparencia.

Sin meterse en los méritos o la conveniencia de instalar los 28,000 purificadores de aire que intentaba adquirir el Departamento de Educación, a un costo de más de $36 millones, la Junta de Supervisión Fiscal frenó la compra por entender que hubo un proceso de adquisición deficiente.

Se trata de una enorme tajada de fondos federales que se iban a invertir en dotar a las escuelas públicas de unos equipos cuya efectividad real se ha cuestionado. Ni la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA), ni la Asociación Americana del Pulmón, ni la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) han respaldado esta tecnología de emisión de ozono.

Sería conveniente que Educación aclarara cómo fue el trámite por el que decidió que esos equipos eran los indicados y se le comprarían a determinada empresa, basándose en una presentación de manufactureros, que no es garantía de nada si no se contrastan sus argumentos.

Cuando se trata de una compra de esas proporciones, no se pueden pasar por alto los más elementales criterios de calidad. No sería la primera vez que una agencia del gobierno, después de haber hecho un gasto millonario, tiene que guardar en sus almacenes equipos costosos que no funcionaron como se esperaba, o que, ya muy tarde, se descubrió que no cumplían con ciertos requerimientos.

En este caso, lo lógico es que se consultara a expertos independientes en la materia, que los hay aquí y en los Estados Unidos, para constatar que la tecnología en cuestión está garantizada. Pero ni siquiera hubo una consulta al Departamento de Salud.

Los funcionarios del sistema educativo público, especialmente aquellos encargados de tramitar y autorizar una compra, tienen que comprender que la gestión pública debe estar regida por estándares y procesos de calidad y eficiencia. A la ligera no se pueden hacer las cosas. El hecho de que el inicio de clases presenciales represente un gran desafío, en términos de las medidas de protección para maestros, estudiantes y los demás empleados que vuelven a las escuelas, no justifica que se proceda a la ligera, comprometiendo de un día para otro la suma de $36 millones.

Las consecuencias son las que estamos viendo: un freno a la compra; un llamado de atención de la contralora Yesmín Valdivieso; reclamos en los tribunales de otros licitadores que objetaron el contrato; y la suspicacia que inevitablemente levanta entre la opinión pública que un negocio de decenas de millones haya salido adelante de una manera tan fácil o precipitada.

La Junta de Supervisión Fiscal ha ordenado un nuevo proceso para la adquisición del equipo. Si el Departamento de Educación intentaba que fuera un trámite expedito, ha resultado en todo lo contrario por hacerlo erradamente desde el principio.

Cuando decimos que algunas agencias no acaban de asumir la importancia de la transparencia, lo hacemos conscientes de que el país está cansado de enfrentarse a situaciones de escasa o ninguna claridad. Y el Departamento de Educación no tiene una trayectoria precisamente impecable en la otorgación de contratos.

Corresponde a las entidades gubernamentales asegurar que sus procesos contractuales estén regidos por la pertinencia del bien contratado, el costo adecuado, y la pericia del contratista, en el marco de la competencia sana y la rendición de cuentas. Esta tarea incluye la supervisión puntual de los procesos de compras y el uso sabio de los dineros.

Los tiempos obligan a la fiscalización. Los responsables están obligados a rendir cuentas explicando sus decisiones, en este caso del Departamento de Educación, como en todos.

Asimílenlo de una vez, y no sometan el buen nombre de Puerto Rico a mayores contratiempos que le cuestan al pueblo.