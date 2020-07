El aeropuerto es frente clave contra la propagación del virus

Aunque al cierre de esta edición no se había publicado la orden ejecutiva que respalde el anuncio hecho por la gobernadora Wanda Vázquez, se informó en principio que a cada pasajero que llegue a la isla se le exigirá evidencia del resultado de una prueba molecular hecha durante las 72 horas anteriores a su arribo, que pruebe que no padece COVID-19.

Los pasajeros que no presenten la citada documentación, según lo adelantado a los medios en días recientes, tendrían que someterse a una prueba molecular en un laboratorio de la isla y, mientras no se corrobore un resultado negativo, tendrían que permanecer en cuarentena por 14 días. Sin embargo, no está claro aún cómo se fiscalizará el que los viajeros realmente cumplan esas normas.

Consideramos que es imperativo establecer regulaciones en el aeropuerto, dado el caso de que la inmensa mayoría de nuestros visitantes viene de los Estados Unidos continentales, donde la crisis del COVID-19 arrecia hoy con más fuerza que nunca. No obstante, urgimos a las autoridades a diseñar esta estrategia con sumo celo y en estricto apego a la ley, de manera que no pueda ser impugnada, ni se preste para actuaciones arbitrarias.

También consideramos de suma importancia que los visitantes y el resto de la población cooperen con las medidas para hacerle frente a esta gravísima amenaza. Este es un problema con el que no puede luchar el gobierno solo y es hora de que lo entendamos todos claramente.

Puerto Rico, que esquivó la primera ola de COVID-19 en marzo gracias a una estricta paralización de toda actividad gubernamental y privada, está viviendo hoy un serio repunte de contagios de un virus de potencial letal. La tasa de positividad, que llegó a ser de menos de 1% al final del cierre forzoso, está hoy cerca del 5%. Ayer se reportó el número de hospitalizaciones más alto desde el comienzo de la pandemia. Desde hospitales empiezan a sonar alarmas de que si continúa esa tendencia pronto se pondrá a prueba la capacidad de nuestro sistema hospitalario.

Este escenario obliga a acciones contundentes, pero bien pensadas. El aeropuerto es un frente principalísimo de esta lucha.

Con un promedio diario de 58,719 contagios en la última semana, Estados Unidos está viviendo en estos días su peor momento con el COVID-19. Durante los primeros tres meses de este año, Puerto Rico recibió 939,646 viajeros desde aeropuertos de ciudades estadounidenses, la mayoría de estos desde Florida, que es hoy el epicentro de los contagios en Estados Unidos.

Ayer, en el aeropuerto Luis Muñoz Marín se recibieron 33 vuelos desde Florida, donde en la última semana se registraron 75,291 nuevos contagios en total. Según las autoridades, varios de los brotes ocurridos recientemente en Puerto Rico, como en Guayanilla y Yauco, surgieron por personas llegadas de Estados Unidos.

Este cuadro deja deslumbrantemente claro que la atención al aeropuerto tiene que ser de la más alta prioridad a la hora de intentar garantizar la seguridad y la salud de los residentes de nuestra isla. Desde marzo, el gobierno ha intentado diferentes estrategias para tratar de determinar quién llega contagiado y seguirle el rastro una vez aquí. Ninguna ha sido particularmente exitosa.

Esta vez, fallar no puede volver a ser opción. Aquí están en juego no solo la vida y la salud de toda la población de Puerto Rico sino también nuestra ya frágil economía, que sufrió un golpe muy duro durante el cierre de marzo y abril. Nada es más importante que esos aspectos en este complicado momento y nuestras autoridades tienen que actuar ya, sin más pretexto, a la altura de la grave circunstancia.