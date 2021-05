El Congreso debe avalar la propuesta de Biden para la isla

No es arriesgado afirmar que la calidad de vida y el panorama fiscal en Puerto Rico pueden cambiar favorablemente con la histórica propuesta que el presidente Joe Biden ha hecho al Congreso, a fin de que la isla tenga pleno acceso al Medicaid, al Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) y a los fondos de asistencia alimentaria, igual que los estados.

Lo justo es que el Congreso de Estados Unidos dé paso a la solicitud del mandatario Biden, para reducir de forma significativa la desigualdad y la pobreza prevalecientes en la isla. Los fondos harían justicia a miles de familias necesitadas e impulsarían la economía local en momentos en que la isla necesita fuentes económicas recurrentes, dado lo apretado del presupuesto anunciado.

Las partidas federales para Medicaid, programa que sirve a la población médico-indigente, han estado sumidas en gran incertidumbre. Por momentos existía la duda de si el Congreso mantendría la asignación de $2,800 millones, que en principio tenía carácter temporal, o si Puerto Rico se quedaría apenas con $400 millones para sufragar los servicios salubristas de cientos de miles de pacientes que no pueden pagar por un seguro de salud.

De hecho, ese tema fue materia de discrepancia entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobernador Pedro Pierluisi. La primera ha insistido en que no se debía contar con los fondos de Medicaid para el diseño del presupuesto para el próximo año fiscal. Por su parte, Pierluisi insistía en que se podía contar con esa asignación, ya que en sus viajes a Washington había sondeado el sentir de gran número de congresistas que se mostraron partidarios de volver a otorgar ese dinero para el Medicaid de la isla.

El espaldarazo del presidente anunciado ayer, honrando así una de sus principales promesas de campaña para con Puerto Rico, pudiera tener también el efecto significativo de desalentar la emigración hacia Estados Unidos, camino que muchas personas y familias suelen emprender buscando mejores horizontes en el cuidado de salud.

La actual ausencia del programa SSI aquí pudiera también motivar el éxodo. En cambio, gracias a esa asignación federal, los estados ofrecen beneficios económicos a adultos mayores de 65 años que padezcan minusvalías y tengan ingresos limitados —deben darse ambas circunstancias—, así como a los niños que tienen discapacidades y cuyas familias demuestren que lo que reciben no les da para sufragar las necesidades más apremiantes del menor.

Que el SSI no se honre actualmente en Puerto Rico provoca innumerables privaciones en los más viejos y en los niños. Incita al éxodo de personas que, aunque no quisieran partir de Puerto Rico, tienen que irse en busca de mejores oportunidades y beneficios para sus hijos u otros familiares. El hecho de que este asunto se halle bajo la consideración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos no menoscaba en absoluto la importancia del espaldarazo que, con su propuesta al Congreso, el presidente Biden acaba de darle a Puerto Rico.

Por último, la transición que propone al Programa de Asistencia Nutricional (PAN), a fin de extenderlo y equipararlo con el sistema y los criterios utilizados en los Estados Unidos, resultarían en una mejor calidad de vida para la población puertorriqueña de escasos recursos. Al mismo tiempo, le permite a la gente enfrentar mejor otros servicios que pudieran aumentar en los próximos años.

Ante el encarecimiento de los alimentos, lo cual abona a la inseguridad alimentaria de familias con recursos limitados, el otorgamiento de más beneficios federales para la nutrición es imprescindible en Puerto Rico.

Es preciso que el Congreso acoja el pedido del presidente Biden para que el pueblo de Puerto Rico pueda enfrentar con más tranquilidad los retos de la salud y de la alimentación.