El ejecutivo de Mayagüez tiene mucho que explicar

Las irregularidades señaladas por las autoridades federales al acusar a seis personas de fraude contra el municipio de Mayagüez revelan serias deficiencias de gerencia y supervisión que demandan respuestas claras y concretas por parte del ejecutivo municipal.

Tres exasesores y un exfuncionario del municipio, y otras dos personas, fueron acusados por un Gran Jurado de participar en un presunto esquema para defraudar al gobierno municipal por $9 millones. Por su parte, una investigación periodística reveló que algunos de los acusados están vinculados a otras transacciones en las cuales al menos dos propiedades del ayuntamiento están en riesgo de ejecución.

Los acusados tienen derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo. El jefe del Negociado Federal de Investigaciones en Puerto Rico, Rafael Riviere, dijo tras los arrestos que la pesquisa no apunta a corrupción gubernamental, sino que el municipio fue víctima del alegado fraude.

No obstante, de los referidos hechos se desprende falta de celo de la administración municipal en el manejo de las transacciones. Deficiencias similares fueron señaladas previamente por la Oficina del Contralor en otras instancias. Es responsabilidad del alcalde José Guillermo Rodríguez explicar las circunstancias que permitieron las irregularidades y cuáles medidas toma para evitar que se repitan hechos similares.

De acuerdo con el pliego acusatorio federal, el municipio dispuso de $9 millones para inversiones de alto rendimiento, pero el dinero fue transferido a través de otras cuentas corporativas. La mayoría de esos fondos estaba asignada a reparaciones y mejoras al Centro de Trauma de Mayagüez. En plena pandemia, cuando apremian instalaciones hospitalarias en óptimas condiciones, el municipio recuperó apenas $1.8 millones. Del resto, según el pliego, miles se utilizaron en gastos carentes de interés público, tales como la compra de embarcaciones, joyas, ropas, pagos de tarjetas de crédito e hipotecas.

Por otro lado, hallazgos de la Unidad de Investigación de El Nuevo Día indican que allegados al alcalde, actualmente acusados, pusieron estructuras pagadas con dinero de los contribuyentes, como el Palacio de Recreación y Deportes y el edificio que alberga al Hospital San Antonio, como colaterales para financiar proyectos de terceros.

Rodríguez, alcalde desde 1993, se ha desligado de cualquier manejo irregular de empresas municipales, que él preside. Sin embargo, las irregularidades documentadas dan muestras de una grave laxitud en el cumplimiento de la responsabilidad de custodiar los bienes públicos.

El primer ejecutivo de Mayagüez tiene mucho que responder. Las interrogantes incluyen mediante cuáles mecanismos el municipio regula las transacciones con fondos públicos y rinde cuentas de las decisiones financieras. Es preciso saber cómo el ayuntamiento mide los riesgos transaccionales y protege el interés público.

En un informe de 2019 sobre una auditoría de julio de 2013 a junio de 2017, la Oficina del Contralor identificó otras instancias en que el gobierno municipal mayagüezano no administró eficientemente sus finanzas. Por ejemplo, la alcaldía no tomó medidas administrativas suficientes para evitar y reducir los déficits acumulados en el Fondo Operacional y no consignó los déficits corrientes en los presupuestos. El déficit aumentó consistentemente de $4.4 millones en 2015 hasta alcanzar $23 millones en 2017 - el equivalente al 32% del total del presupuesto. El informe añade que, en perjuicio del municipio, se sobreestimaron los ingresos en cifras de hasta $13 millones. Lo atribuyó a que el alcalde, entre otros funcionarios, se apartó de las disposiciones de ley y reglamentación y no se administraron de forma eficiente las finanzas.

Estos hallazgos preocupantes apuntan a descuido de la responsabilidad vicaria del liderato municipal. Todo distanciamiento de las mejores prácticas de administración compromete las posibilidades de que Puerto Rico alcance su desarrollo sostenible.

Las deficiencias de la gerencia en los municipios -que se traducen en pérdida de fondos y lastiman los servicios a los ciudadanos- afectan incluso la búsqueda de soluciones a la crisis fiscal de Puerto Rico. Repercuten en el empresarismo en forma de impuestos altos o perjudiciales para la actividad económica. Es preciso arreciar la fiscalización en Mayagüez y las demás casas municipales.