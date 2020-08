El Ejecutivo no ha respondido a la altura del nefasto precedente

“El 2 de enero, mientras esperaba que el nuevo gobernador Rafael Hernández Colón me recogiera, sentí profunda tristeza porque las derrotas siempre contrarían la sensibilidad. Me quedé contemplando la mansión ejecutiva... y comprendí que esa no era mi casa ni la casa de nadie, sino el hogar de la democracia de nuestro pueblo… Yo he gestado mi vida luchando por la democracia y en ese momento tenía que probar mis convicciones. Comprendí que tenía que abandonarla con la misma libertad de espíritu con que entré en ella”.

Luis A. Ferré

Estas palabras con las que mi abuelo evocó su adiós a La Fortaleza me recuerdan que muchos puertorriqueños han dedicado la vida a luchar por los derechos que garantiza nuestra democracia. Y que muchos han perdido la vida defendiéndola.

Pero muchos también han pisoteado e ignorado el valor de la democracia. La dan por sentado, sin comprender que su poder emana directamente del mandato del pueblo que está debidamente protegido por la Constitución. Esa delegación del poder en otro ser humano dura solo un periodo determinado. Ese poder no le pertenece a nadie más que el pueblo.

El domingo pasado, los valores democráticos sufrieron un severo golpe en Puerto Rico. Y, para horror de todo un pueblo, el atentado provino de instituciones llamadas a proteger la democracia, sin que la clase gobernante saliera a su rescate.

Ese domingo a las 2:00 pm, en medio de unas primarias ya atrasadas, tres individuos decidieron arrebatarle ese derecho a un pueblo que, a pesar del miedo a la pandemia del COVID-19, salió de su casa a votar para elegir a quienes quieren que sean los nuevos líderes de los partidos que los representan. Y, sin encomendarse a nadie, esas tres personas, dos de ellas candidatos con intereses personales, decidieron parar el derecho de todos los puertorriqueños a votar.

¿Será prepotencia o ignorancia? ¿O será que para ellos lo importante son los juegos políticos y no Puerto Rico? El domingo pasado, a los puertorriqueños nos pisotearon, nos insultaron, nos degradaron y, peor aún, nos violentaron el derecho al voto.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Dávila Rivera, no tuvo ni siquiera la valentía de dar la cara al pueblo para explicar lo inexplicable. Estaba ocupado. ¿Cuán ocupado puede estar como para no explicar a quienes pagamos su sueldo por qué nos dejó sin votar?

A las 7 pm, se presentó ante nosotros la candidata Wanda Vázquez Garced, no la gobernadora del Estado Libre Asociado que prometió defender la Constitución y las leyes de Puerto Rico cuando juramentó como gobernadora por virtud del orden constitucional para llenar la vacante en la gobernación tras la renuncia del gobernante anterior, forzada por un pueblo que rechaza injurias y abusos de poder.

La candidata exigía una explicación. Pero, por favor, ¿qué explicación si fue la gobernadora quien firmó la ley de electoral que desmanteló la cúpula de la CEE y permitió que todo el poder recayera sobre un individuo cuya escasa experiencia sufragista habla por sí sola?

Se trata de la misma gobernadora a quien, en medio de la pandemia, los expertos le suplicaron que no firmara una ley que a todas luces ponía en riesgo los procesos electorales que se avecinaban. Se le dijo que no había tiempo, que no había dinero; más aún, que no había consenso. Pero la ley de la autoría de Thomas Rivera Schatz, el mismo aspirante a revalidar como senador que decidió detener la primaria, fue impuesta. Ese día supimos que la democracia en Puerto Rico corría peligro.

Y este domingo se vio el resultado de lo que muchos dijimos: a la democracia de Puerto Rico estos funcionarios le dieron un golpe bajo y a nosotros los electores nos desecharon como si fuéramos nadie.

Así, ante la mirada de espanto y el corazón lacerado de los puertorriqueños, nuestro derecho fundamental al voto ha sido gravemente atropellado con la suspensión arbitraria y oportunista de las primarias del pasado domingo, sin que el ejecutivo haya respondido a la altura del precedente nefasto. Corresponde al Tribunal Supremo, en obediencia a su conciencia y al marco legal y constitucional que protege el sufragio, otorgar los remedios adecuados a un pueblo que ha sido lesionado en lo más profundo de su ser.

Confiamos en que el alto foro judicial, como intérprete último de la Constitución de Puerto Rico, habrá de diseñar los remedios para subsanar los graves daños causados a la confianza en el sistema electoral como institución con la responsabilidad de hacer posible, tanto el ejercicio como la protección del voto. De igual manera, los puertorriqueños contamos con que el Tribunal Supremo habrá de garantizar que se cuente cada uno de los sufragios que se ejercieron el pasado domingo, y que todo elector que no pudo votar debido a las negligencias de la Comisión Estatal de Elecciones y de los partidos políticos participantes en las primarias, también pueda ejercer su sufragio libre, secreto y sin influencias.

El Tribunal Supremo demostró su alto calibre institucional al determinar, en el verano del año pasado, el orden de sucesión de la gobernación tras la renuncia del anterior primer ejecutivo, forzada por el reclamo del pueblo decidido a no aceptar que sus gobernantes agravien las instituciones del país.

Ese reclamo cobra mayor fuerza ante la afrenta más grande que se ha cometido contra la democracia en Puerto Rico con la suspensión vergonzosa de las primarias de los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático.

Como resultado, el pueblo ha sufrido un daño irreparable porque el andamiaje de la CEE, bajo la presidencia de Dávila Rivera, y los presidentes de los partidos mayoritarios, Tomás Rivera Schatz y Aníbal José Torres, han viciado sin pudor alguno el proceso mediante el cual los electores seleccionarían a los candidatos que competirían en las elecciones generales. Han puesto en peligro, no solo el proceso primarista, sino eventos eleccionarios futuros.

En este momento, Puerto Rico tiene en juego su marco constitucional y, muy en particular, el derecho fundamental al voto. La primera ejecutiva debe abandonar su actitud de lavarse las manos y actuar a la altura de la dignidad que el pueblo merece, asumiendo su obligación fundamental de procurar que el voto de estas primarias se complete rápido y sin que peligre su integridad.

Los principios que rigen nuestra democracia, los cuales están consignados en las constituciones de Puerto Rico y de Estados Unidos, obligan a la institucionalidad gubernamental a proteger y a hacer valer cada uno de los votos emitidos en las atropelladas primarias del pasado domingo.