El mejor regalo de Reyes para nuestros niños y niñas

No es secreto para nadie que Puerto Rico lleva años atravesando una profunda crisis institucional, económica y social, cuyos efectos, por supuesto, no han eximido a nuestros niños. Pero no es secreto, tampoco, que somos un pueblo valeroso y resiliente que podemos encontrar la manera de superar estos enormes desafíos, sobre todo cuando se trata de procurarles mejores condiciones de vida a las futuras generaciones.