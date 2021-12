El país tiene que evitar un mayor avance del COVID-19

Las medidas que se han puesto en vigor esta semana, para frenar la que ya se ha convertido en la peor ola de COVID-19 desde el inicio de la pandemia en Puerto Rico, deben asumirse como un deber colectivo y de seguridad social, en el que cada cual asuma la responsabilidad que le corresponde, evitando así el colapso de los hospitales y una crisis pediátrica.

Ya no se trata de si una cepa o variante es menos grave que la otra. Esta afluencia de pacientes con síntomas, o que simplemente tratan de cerciorarse de que no han contraído el virus al haber estado en contacto con personas que han dado positivo, abarrota las salas de emergencia e interrumpe el tratamiento de pacientes que tienen que ser atendidos de urgencia por cualquier otra condición. Ayer la cifra de hospitalizaciones por COVID-19 se elevó a 183, con 44 pacientes menores de edad. La tasa de positividad subió a 21.89%.

Mientras, el elevado número de personas que van en busca de una prueba, trastoca el funcionamiento de los laboratorios, y pone presión sobre un sistema que tiene que seguir brindando servicios a los que padecen enfermedades crónicas, o a los que tienen que estar controlados regularmente por cualquier condición o incluso trasplantes.

En momentos como estos, el llamado es a reforzar la pauta con la tercera dosis. Las pruebas que se hacen para poder ingresar a espectáculos artísticos o festejos no deberían tener la misma prioridad que las de aquellos que se sienten enfermos, y este es un aspecto en el que deben reflexionar tanto el gobernador como la Coalición Científica.

La variante ómicron ha marcado el retroceso de los grandes avances mundiales contra el virus, cuando en muchos países se pensaba que la pandemia estaba prácticamente superada. Puerto Rico no ha sido la excepción. Con la diferencia de que aquí, teniéndolo a la mano y de manera gratuita, muchos pospusieron el pinchazo de refuerzo. Era un privilegio que no supimos utilizar, ya que, en otros lugares, incluyendo naciones industrializadas de Europa, apenas hace poco se ha abierto la franja de edades para recibir la tercera dosis.

Aquí no existe justificación para que el 60% de los empleados docentes y no docentes de la escuela pública no hayan recibido el refuerzo, de acuerdo con lo informado por El Nuevo Día la pasada semana. Además, resulta inadmisible que, en los hogares de ancianos, un sector de tanta vulnerabilidad, no se hayan actualizado los protocolos de protección.

Es preciso que el Departamento de Salud, en coordinación afinada con el Departamento de la Familia, actúen para lograr a corto plazo la revisión de las referidas guías en estos centros. Urge también movilizar equipos de vacunación a esas instalaciones ya que se calcula que hasta un 25% de los hogares de ancianos no tiene a sus residentes protegidos con la tercera dosis.

El gobierno debe ser enfático con respecto a las pruebas para detectar el virus. No pueden seguir juntándose en las filas los que precisan de una confirmación para aislarse, porque se sienten enfermos y no quieren poner en riesgo a sus familiares ni a sus compañeros de trabajo, con los que la procuran para poder asistir a actividades de ocio. Las pruebas, aun cuando se hagan gratis, tienen un costo que al final repercute en la economía.

Este fin de semana, ha quedado patente que espectáculos multitudinarios, convocados en las redes sociales, sin autorización oficial, se han realizado en un entorno anárquico, que transcurre sin las debidas medidas de seguridad, y que para colmo incluye carreras de vehículos todoterreno, no autorizados en las vías públicas. Es imperiosa la acción policiaca para impedir estos eventos.

Detener la ola de propagación descontrolada del virus evitará la desestabilización de los servicios hospitalarios y una paralización sustancial de las actividades económicas en Puerto Rico. La respuesta eficiente de las autoridades salubristas y de seguridad pública, sumada a la receptividad ciudadana, serán determinantes para frenar la curva de contagios durante el periodo festivo que marca la culminación del 2021.