El rol del Estado en prevenir la violencia de género

A tres semanas de que quedara vacante la jefatura de la Procuraduría de las Mujeres, urge designar a una persona con las competencias, y el sentido de diligencia y justicia, que requiere la emergencia por violencia de género en Puerto Rico. Lo contrario envía el mensaje equivocado de que este problema que cobra vidas no representa una prioridad para el gobierno.

Si bien ha habido cierto progreso con la creación de unidades especializadas en el Departamento de Justicia, la Policía y la Administración de los Tribunales para prevenir y atender incidentes de violencia de género con premura y sensibilidad, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) debe tener un rol protagónico en el andamiaje preventivo. Es apremiante evitar repetir tragedias como las que sufrieron Andrea Ruiz Costas y otras mujeres violentadas y abandonadas por el Estado.

En los primeros seis meses de este año, la Policía reportó 2,786 incidentes de violencia doméstica en Puerto Rico. Esto representa casi cuatro veces más que las estadísticas de violencia doméstica correspondientes al mismo periodo del año pasado, cuando sumaron 774. Ese año terminó con 7,906 incidentes reportados. Las cifras dibujan marcadamente la emergencia.

PUBLICIDAD

Cada querella de violencia de género tiene que ser atendida con urgencia y seriedad porque implica la amenaza contra una vida. Hay que prevenir la ocurrencia de estos crímenes y asistir a las mujeres para que logren salir del círculo tóxico de la violencia. Esta tarea compete a toda la sociedad.

Semanas atrás, una madre que perdió a su hija por la violencia de género suplicó a las mujeres que sufren una relación de maltrato, a familiares y allegados que “en el momento en que vean una alerta, reaccionen, reaccionemos”. Tenemos que prestar mucho oído y actuar.

Sin intervención temprana, la violencia doméstica, que es la modalidad de violencia de género que involucra a parejas y exparejas, se entroniza en un ciclo del que a muchas mujeres se les dificulta salir. De ahí lo crítico de que su entorno reaccione a tiempo.

Romper el ciclo de la violencia doméstica no es fácil. Muchas víctimas no buscan ayuda porque perciben, de forma terriblemente errada, que pueden “resolver” la situación solas. Pero este mal social no se resuelve así.

Son variadas y complejas las circunstancias que disuaden a las víctimas de escapar del ciclo abusivo de la violencia doméstica. Inciden factores como el miedo a que el agresor ataque a otros seres queridos o no contar con ingresos ni bienes para huir y subsistir por cuenta propia. Otras soportan la violencia creyendo que protegen a sus hijos, o por dependencia y apego emocional, influenciadas por un concepto erróneo del amor que las lleva a abrigar la esperanza de que su atacante cesará la conducta maltratante.

PUBLICIDAD

La experiencia ha demostrado lo contrario. La violencia machista degenera y se intensifica al punto de que quien comenzó por mostrar celos pudiera ser capaz de asesinar, si no se interviene a tiempo.

Hay señales que afloran desde el noviazgo. Por ejemplo, los intentos de controlar lo que la pareja hace, viste y con quién comparte, y cuestionamientos o acusaciones de infidelidad. Otras son la vigilancia constante y el aislamiento de la pareja de familiares y amigos por intimidación, conducta violenta, control financiero, o revisión y control de llamadas y mensajes de textos.

Los insultos y las humillaciones son habituales. Es común que, pasados los incidentes, el agresor procure manipular a la víctima expresando arrepentimiento y prometiendo cambiar. Algunas de las víctimas fatales fueron asesinadas cuando respondieron a llamadas de sus atacantes que les pedían verse a solas para procurar otra oportunidad de reconciliación.

Si un familiar o allegado conoce de alguna persona expuesta a violencia de género debe asistir a la víctima buscando ayuda de profesionales y organizaciones expertas. Una de las entidades con la misión de intervenir y asistir es la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. El proceso de nombramiento y confirmación de la procuradora debe estar libre de motivaciones políticas o ideológicas.

Es hora de demostrar a las sobrevivientes de la violencia machista que creemos en ellas y que no están solas.