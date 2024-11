En defensa de la democracia

Habiendo visto a Trump actuar desde su incursión en la política en 2015, nadie debe fingirse sorprendido por lo que revelan sus primeros días como presidente electo. Los estadounidenses eligieron esta inquietante ruta en elecciones limpias. Corresponde a todos, por supuesto, aceptar el resultado. Pero aceptarlo no significa callar ante el grave peligro en que las actuaciones de su propio líder colocan a una de las democracias más antiguas y más vigorosas del planeta.

No hay país que pueda avanzar cuando su sistema de gobierno, sus agencias, sus instituciones, actúan en funciones y los intereses de una sola persona y no de la totalidad de una sociedad y sus infinitos matices. Trump, quien no disimula su admiración por autócratas, ha dado señales de sobra de que esa es su forma predilecta de gobierno.