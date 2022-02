Es imperioso avanzar en la investigación criminal

El 16 de diciembre de 2018, Rebecca Joanne Roldán Nieves, de 22 años, madre de un varón de tres, desapareció sin dejar rastro. Fue vista por última vez en compañía de su esposo, Conrad Cruz Rodríguez, de quien estaba separada. La mujer tenía previsto completar los trámites de su divorcio al día siguiente.

Desde entonces, no se sabe absolutamente nada de ella, y la vida de sus padres, don Isaías Roldán y doña Carmen Judith Nieves, se ha convertido en una pesadilla. La Policía dice tener “un sospechoso” de su desaparición, pero no confirma ni niega que sea Cruz Rodríguez. Habiendo pasado tanto tiempo, no hay nadie acusado, ni hay certeza de cuándo lo habrá.

La lista de casos no esclarecidos y de personas desaparecidas, tristemente, no es corta en Puerto Rico, donde la inmensa mayoría de los crímenes nunca se resuelven. Este estremecedor caso nos sirve como un nuevo recuerdo de la tragedia que vive el país con un sistema de investigación criminal que las más de las veces no da resultado. Además, motiva a reiterar el reclamo que tantas veces se ha hecho desde estas páginas: un sistema de investigación criminal en el que se pueda confiar.

Ofrezcan los adiestramientos necesarios para no tener que siempre depender, como es el caso ahora, de un testigo de carne y hueso que haya visto con sus propios ojos un crimen para poder esclarecerlo. Trabajen las investigaciones con sentido de premura, siempre atentos al legendario axioma de las investigaciones criminales que dice “tiempo que pasa, verdad que huye”. Inviertan en tecnología, tan vital en estos tiempos para todo.

Portavoces de la Policía, por ejemplo, dicen a la ligera estimados como 20% o 30%. Pero cuando se hurga, se refieren a delitos en los que la agencia cree saber quién los cometió, pero carece de prueba para llevar los casos a los tribunales y sostener acusaciones contra el sospechoso u otros posibles implicados.

Para el Negociado Federal de Investigaciones, un crimen está esclarecido solo cuando hay un sospechoso presentado ante los tribunales o cuando existen situaciones excepcionales las que impidan el arresto de alguien relacionado a un crimen. A nivel de Estados Unidos, hay alarma porque el nivel de esclarecimiento cayó al 50% en el 2020. Un informe de la Policía de Puerto Rico de 2018 estableció que hubo arrestos solo en el 12% de los asesinatos cometidos ese año.

El caso de la joven Roldán Nieves se trata, por el momento, de una persona desaparecida. Pero, incluso en ese renglón, las actuaciones de la Policía dejaron mucho que desear. Por ejemplo, desde el mismo momento en que la joven no llegó a su cita en el Tribunal de Aguadilla para completar su divorcio de Cruz Rodríguez, abundantes indicios apuntaban al aún esposo.

Por ejemplo, mensajes de texto amenazantes que le envió a través de un tercero y las versiones de que se les vio discutiendo en un lugar apartado la última noche en que a ella se le vio con vida, por no mencionar el historial de denuncia de violencia de género que, según familiares, ya había entre la pareja. Aun así, la Policía tardó días en ocupar el vehículo de Cruz Rodríguez y en allanar su vivienda.

Parecía, desde el primer instante, un feminicidio. Sin embargo, no hay indicios de que el caso haya sido tratado como tal desde el primer momento. La defensa de un portavoz policiaco de que el caso se está trabajando “como el primer día” no es, por lo tanto, ningún consuelo.

Puerto Rico vive hace décadas una plaga de violencia en general y de violencia de género en particular. Nunca se va a superar esa tara que arrastramos como sociedad si las autoridades investigativas que están en la primera línea de batalla contra estos males no acaban de comprender la grave responsabilidad que tienen ante la sociedad. El caso de Rebecca Joanne Roldán Nieves es otro doloroso recordatorio de lo mucho que falta por avanzar.