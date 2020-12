Es imperioso un trato digno para los migrantes

Después del azote de dos poderosos huracanes, han quedado devastadas amplias regiones centroamericanas, provocando que miles de personas emprendan el azaroso camino hacia Estados Unidos, un evento que coincide con el Día Internacional del Migrante.

En medio de la pandemia, y enfrentando infinitas dificultades, una gran masa de damnificados de los huracanes Eta e Iota, mayormente de Honduras, han decidido correr el riesgo de atravesar varias fronteras, todas con diverso grado de riesgo y sacrificio, para llegar al que consideran su destino final: los Estados Unidos. Para entrar en Guatemala, primera parada del peregrinaje, se les exige una prueba de COVID a fin de determinar si alguno porta el virus, prueba que pocos, en esas lamentables condiciones, pueden permitirse. Son personas que carecen de medios para subsistir y que viven de la ayuda que apenas pueden proveerles organizaciones humanitarias.

PUBLICIDAD

Empieza, pues, otro terrible viacrucis que, para esos hondureños y también nicaragüenses de zonas arrasadas, no tiene vuelta atrás, puesto que a la precariedad en que ya vivían, hay que sumar el deterioro local y la desaparición de pueblos enteros.

Todo esto es parte de un fenómeno migratorio que ya habían anticipado los científicos, derivado principalmente del cambio climático.

El Día Internacional del Migrante se instituyó por la ONU hace 20 años, con el fin de sensibilizar a los gobiernos y los pueblos del mundo sobre el drama que viven millones de personas (entre las que se cuentan infinidad de niños), víctimas de conflictos armados o, como en el caso centroamericano, de la violencia del bajo mundo y las catástrofes naturales.

Se resalta, en el documento original de la ONU, la necesidad de proteger la dignidad y los derechos humanos, así como las libertades fundamentales de todos los migrantes, no importa su origen, religión o estatus migratorio. Sabemos que esos derechos y esas libertades se vulneran constantemente, no solo por el rechazo que sufren a su paso por países centroamericanos o, como en el caso de Europa, a su llegada en frágiles embarcaciones, si es que no naufragan por el camino. Hay que reconocer que muchos de los países que los reciben no cuentan con los medios para garantizar la integridad de miles de personas agotadas, enfermas, desprovistas de lo más elemental.

El triunfo de Joseph Biden en los Estados Unidos, que se ha expresado en contra de las crueles medidas contra inmigrantes impulsadas por el presidente Trump —quien ha deportado familias enteras y separado a los niños de sus padres—, inspira la esperanza de un trato más humano para aquellos que buscan un futuro más digno.

PUBLICIDAD

Se trata, no obstante, de una situación compleja, sabiendo que nuevas oleadas de inmigrantes inundarán los puestos fronterizos de países que tampoco se pueden permitir el lujo de recibir a todos y ubicarlos, aunque sea temporalmente.

Ya ha pasado un año y medio desde que los gobiernos de México y los Estados Unidos firmaron un acuerdo para trabajar juntos en la crisis migratoria centroamericana. Uno de los compromisos contraídos entre ambos países fue la resolución de los casos de asilo que todavía esperan en México y, lo más importante, invertir en esfuerzos de desarrollo económico en Centroamérica, para mitigar las presiones que impulsan la migración irregular.

Ese empeño se ha venido abajo no solo por causa de la pandemia, que ha obstaculizado la mayoría de las iniciativas económicas, sino por el azote de los huracanes que azotaron la región, y que se ensañaron con Honduras y Nicaragua, provocando nuevamente las olas migratorias desde esos países.

El presidente electo de los Estados Unidos enfrenta un desafío que él mismo prometió enfocar de forma diferente a como lo hizo su antecesor.

Ahora tiene la oportunidad y el compromiso moral de demostrarlo.