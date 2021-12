Es obligación parental evitar el acceso de menores a armas

En Puerto Rico, donde abundan las armas legales e ilegales, los padres y tutores, los adultos en general, son los llamados a extremar las precauciones para que los menores, bajo ningún concepto, tengan la posibilidad de hacerse daño, o hacerle daño a los demás.

Las recientes tragedias vinculadas a niños o adolescentes que han tenido acceso a las armas que se guardan en su casa, o que sus mayores les regalan, son dolorosas evidencias de que el mundo ha cambiado, y por muy maduro y responsable que parezca un menor, nadie sabe cuándo va a confundir la fantasía con la realidad y provocar una tragedia.

Uno de los ejemplos más pavorosos ocurrió el pasado 30 de noviembre, en una escuela secundaria de Michigan, cuando el joven Ethan Crumbley, de 15 años, abrió fuego contra sus compañeros, matando a cuatro de ellos e hiriendo a otros seis y a un maestro. Aparte de que será juzgado como adulto por estos delitos, se da un hecho inédito —y seguramente aleccionador— cuando las autoridades han tomado la decisión de acusar también a los padres del muchacho. Estos alegadamente le habrían regalado el arma al hijo, un gesto que selló el destino de otros muchachos que empezaban a vivir, y de ellos mismos, destrozados para siempre.

Si hasta hace décadas era hasta cierto punto común que los padres adiestraran a sus hijos en el manejo de armas de fuego, por tradición familiar o fines como la caza o el deporte, lo cierto es que el mundo ha cambiado. Por mucho que los adultos crean que conocen al adolescente con el que conviven, se ha demostrado que la realidad es otra.

Muchos menores entran y salen de mundos virtuales a menudo despiadados, y las rencillas que antiguamente se dirimían de otras formas, ahora tienen otra connotación y van medrando en las redes sociales y otros canales de comunicación que privilegian las conductas violentas.

A la presión social y el bombardeo de información que reciben los jóvenes en las redes, se unen los contenidos de extrema violencia de muchos de los juegos electrónicos en los que se refugian por horas. Si a eso se añade los largos periodos de confinamiento causados por la pandemia, la evasión a la que los empuja la soledad, y la falta de madurez propia de la edad, los padres, en efecto, tienen que poner a buen resguardo sus armas, y pensarlo mucho antes de glorificarlas frente a sus hijos. En otras palabras, tienen que asumir una responsabilidad cada vez mayor en evitar accidentes, como pueden ser disparos involuntarios, o ataques contra terceros.

Ese es el precedente que establecen las acusaciones formuladas contra los padres de Ethan Crumbley. Amar a un hijo y confiarse en la madurez que muestra en el núcleo familiar no son motivos suficientes para ponerle armas en las manos, y en el colmo de la insensibilidad, fotografiarlos y celebrar la gracia.

En Puerto Rico existen disposiciones legales para que los adultos que, por trabajo o por afición, poseen armas de fuego y las llevan a sus hogares, las protejan de manera que no caigan en manos de los menores, y además para que no sean hurtadas y lleguen al bajo mundo.

Aunque en honor a la verdad, el amplio y variado surtido de armas que entra a Puerto Rico ilegalmente desde todas partes y a través de distintas vías, está más activo que nunca, a tenor con la cantidad de municiones que se utilizan y la abundancia de armas alteradas que poseen los sicarios.

Mientras no medie una emancipación legal, un menor debe ser siempre responsabilidad de los adultos que, hasta tanto no alcance la mayoría de edad, responden por él y por sus actos. Los padres y tutores no pueden desentenderse de la vorágine de violencia en que vivimos, y el Estado debe contribuir a que lo entiendan así.

En Puerto Rico existen disposiciones legales para que los adultos que, por trabajo o por afición, poseen armas de fuego y las llevan a sus hogares, las protejan de manera que no caigan en manos de los menores, y además para que no sean hurtadas y lleguen al bajo mundo.

Aunque en honor a la verdad, el amplio y variado surtido de armas que entra a Puerto Rico ilegalmente desde todas partes y a través de distintas vías, está más activo que nunca, a tenor con la cantidad de municiones que se utilizan y la abundancia de armas alteradas que poseen los sicarios.

Mientras no medie una emancipación legal, un menor debe ser siempre responsabilidad de los adultos que, hasta tanto no alcance la mayoría de edad, responden por él y por sus actos. Los padres y tutores no pueden desentenderse de la vorágine de violencia en que vivimos, y el Estado debe contribuir a que lo entiendan así.