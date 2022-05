Es tiempo de reciclar voluntades en Puerto Rico

El aumento del reciclaje de los desechos es una batalla importante en la estrategia mundial de la guerra declarada para contener el calentamiento global. Puerto Rico no está ajeno a esta lucha.

Encomiables iniciativas desarrolladas en diversos frentes de la vida local representan una luz de esperanza en medio de una desidia política que diluye la tibia legislación que promueve el manejo responsable de los desperdicios que bien podrían tener destinos más útiles que la contaminación de nuestro hábitat.

Las cifras del pésimo manejo de los desechos en el mundo son escalofriantes. Un informe del Banco Mundial (What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050) prevé que durante los próximos 30 años la generación de desperdicios, impulsada por la rápida urbanización y el crecimiento de las poblaciones, aumentará de 2,010 millones de toneladas registradas en 2016 a 3,400 millones.

PUBLICIDAD

Los plásticos presentes en cientos de envases, utensilios y herramientas que circulan en nuestra cotidianeidad ostentan un negativo protagonismo. El Banco Mundial lanza una alerta que no nos puede dejar indiferentes: Si no se recolectan y gestionan adecuadamente, contaminarán y afectarán los cursos de aguas y los ecosistemas durante cientos, sino miles, de años. Según el informe, en 2016 se generaron en el mundo 242 millones de toneladas de desechos de plásticos, un 12% del total de la basura del orbe.

Este dato debiera movilizar aquí al gobierno y a los legisladores a reimpulsar propuestas que nacieron con un alentador propósito. La ausencia de estadísticas fidedignas impide comprobar, por ejemplo, que se esté cumpliendo la ley para la promoción de bolsas reusables que, aprobada hace siete años, se sumó a la tendencia mundial de eliminar las de plástico que contaminan por doquier. Asimismo, la nula acción del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) facilita que las neveras portátiles de poliestireno o “foam” ensucien nuestras playas cuando es posible reemplazarlas por materiales más nobles. Estos dos ejemplos son apenas una muestra de las acciones pendientes en este campo.

Para abonar a este panorama gris, resulta altamente reprochable que se haya postergado, dentro del marco de la Ley de Mitigación al Cambio Climático de Puerto Rico, la presentación del plan de reducción, reúso y reciclaje. Esta iniciativa es la base para elaborar una política pública en torno a los materiales que se quieren promover o prohibir para evitar la contaminación ambiental.

La serie de reportajes que presentó este diario da cuenta del encomiable esfuerzo de comerciantes, empresas, agricultores y gente de bien que han abrazado el reciclaje. Se trata de una cadena virtuosa que reutiliza desechos sólidos y orgánicos para mejorar el hábitat de nuestra Isla.

PUBLICIDAD

Puerto Rico tiene situaciones que deben ser atendidas con rapidez. Basta mirar el panorama de los 29 vertederos de la isla. Solo 10 cumplen las regulaciones de la EPA, siete deben cerrar en los próximos cuatro años y varios otros tienen posibilidades de expansión. Inquieta saber que la zona sur tendrá la inmerecida responsabilidad de tener las instalaciones con la mayor capacidad.

Los expertos locales instan a modificar drásticamente la conducta comercial sacando lecciones de los errores del pasado. En el mismo sentido, las autoridades del Banco Mundial sostienen que los desechos no recogidos y mal eliminados tienen un impacto significativo en la salud pública. Advierten que el costo de una deficiente solución es mucho más elevado que el de elaborar y hacer funcionar sistemas sencillos y adecuados de gestión de desechos.

No hay tiempo que perder. Sin haber alcanzado ni remotamente en las pasadas tres décadas la meta de reciclar el 35% de los residuos sólidos, Puerto Rico tiene ahora el gran reto de reducir el 60% de los desechos que se depositan en los vertederos en el 2030.

Llegó la hora de reciclar voluntades y de enterrar malas prácticas que ensucian el planeta.