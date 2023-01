Es vital aprender a prevenir los ataques armados

Son cada vez más frecuentes y mortíferas las tragedias como las recién ocurridas en Estados Unidos: en apenas dos días dos hombres mataron a un total de 19 personas e hirieron a otras diez en hechos separados en California. Una investigación ha concluido que asesinos como estos tienen perfiles comunes que es preciso conocer para aplicarlos a los esfuerzos preventivos de la violencia. Puerto Rico debe asumir también estos aprendizajes.

El estudio realizado por dos profesores de Criminología a cargo del Violence Project publicado por The New York Times, analiza las señales de crisis en más de 150 matanzas ocurridas en Estados Unidos en los pasados 50 años. Una tercera parte de esos ataques ocurrió en la última década. El análisis del informe es claro: los asesinos no son víctimas. Pero advierte atinadamente que es importante conocer las patologías subyacentes de estas personas para prevenir otras matanzas.

Destacan como rasgos comunes de los atacantes el historial de enfermedades mentales, la falta de control de las emociones y el aislamiento social. La mayoría son hombres con historial de hostilidad y agresiones contra sus parejas, familiares, compañeros de clases, trabajo o vecinos.

Aunque las matanzas masivas causadas por un perpetrador único son casi exclusivas de la sociedad estadounidense, los hallazgos de la investigación tienen resonancias en Puerto Rico. Por ejemplo, arrojan luz sobre la importancia de prevenir y atender efectivamente los problemas de salud mental. En nuestro país, esas dificultades encuentran terreno fértil o se exacerban en núcleos familiares donde ocurre violencia, maltrato de menores y pobreza. Además, el aislamiento y abuso escolar tienen el potencial de avivar en estas personas sentimientos de soledad y rencor, y deseos de venganza contra pares, instituciones y la sociedad en general.

Por eso es tan importante que desde todos los sectores se promueva la solidaridad y el respeto como prácticas indispensables desde la niñez temprana. Asimismo, urge fomentar el manejo saludable de las emociones. Particularmente en los varones, a quienes el machismo coarta la libre expresión de la sensibilidad, los miedos y las frustraciones, y les hace renuentes a pedir ayuda. Por el contrario, se les fomenta la rudeza y agresividad como valores.

Los investigadores utilizan el término “muertes por desesperación”, el cual relacionan con un alza en las tasas de mortalidad por suicidios, sobredosis de drogas o abuso de alcohol, mayormente entre varones blancos de edad media. También en Puerto Rico los suicidios y el abuso de drogas y alcohol son graves problemas sociales.

A estos factores se suma el fácil acceso a armas de fuego diseñadas para guerras por su capacidad de matar a más personas en menos tiempo. Se necesita determinación política para establecer mayores controles sobre la compra y portación de armas.

Otro caldo de cultivo que agudiza el potencial fatídico de estas disfuncionalidades es la vociferante retórica del odio que explota miedos y paranoias, y falsa e injustamente señala como culpables y enemigos a grupos raciales o religiosos, tales como las mujeres y las personas lgbtq+, principalmente a través de internet y plataformas sociales. Estos discursos de odio son herramientas de propaganda de sectores extremistas violentos que utilizan la religión y la política para imponer sus creencias y ganar poder. Personas solitarias y con baja autoestima tienden a encontrar falsas justificaciones a sus problemas y fracasos, y un distorsionado sentido de propósito y de pertenencia, en esas agrupaciones.

Los hallazgos del estudio se ofrecen como guías para que los gobiernos y las sociedades contribuyan a poner fin a la terrible espiral de matanzas y violencia. Convirtamos en alta prioridad de país el atender desde las raíces los problemas de salud mental y agresividad, así como las actitudes de odio, mediante acciones solidarias que mitiguen y ayuden a canalizar de forma constructiva y sana los miedos y las angustias que aquejan a muchos de nuestros semejantes.