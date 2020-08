Estados toman acción ante contagios en Puerto Rico

Nueva York ha incluido a los viajeros procedentes de Puerto Rico entre los obligados a guardar cuarentena a su llegada al estado. Este escenario da cuenta de la seria preocupación por el nivel de contagios de la isla y advierte a los viajeros que, a su llegada, no podrán reincorporarse de inmediato al trabajo o los estudios.

Habiendo superado una de las crisis salubristas más feroces de su historia, con hospitales desbordados y más de 32,000 muertes, Nueva York se blinda ahora contra los posibles contagiados que puedan llegar del exterior y provocar peligrosos rebrotes.

El gobernador Andrew Cuomo había dispuesto 14 días de aislamiento para los viajeros procedentes de estados que sufren con mayor crudeza el embate del virus. La inclusión de Puerto Rico en la lista nos obliga a reflexionar sobre el modo en que nuestra conducta repercute dentro y fuera de la isla. Nueva Jersey y Connecticut, con ciudades donde ubica buena parte de nuestra diáspora, se han unido a Nueva York en la restricción: 14 días de cuarentena para quien viaje desde Puerto Rico.

No se trata de una medida arbitraria. Se trata de números: aquellos viajeros que lleguen a Nueva York procedentes de jurisdicciones estadounidenses donde el promedio de las pruebas positivas diarias sea del 10% o más casos nuevos durante un periodo de siete días, son considerados sospechosos. En la gráfica que publica diariamente The New York Times sobre las jurisdicciones donde con más rapidez se multiplican los casos, Puerto Rico ha ocupado por varios días el primer lugar.

Al anunciar las normas locales que rigen desde el primero al 15 de agosto para evitar contagios, el gobierno de Puerto Rico informó que en la primera mitad de julio se registró que más puertorriqueños salieron de la isla que los que entraron. Los datos oficiales disponibles muestran, además, que la mayoría de los contactos de casos positivos aquí son residentes, no turistas. La mayor parte de los viajeros puertorriqueños pasa su estadía con familiares.

Apoyamos el llamado a posponer viajes no urgentes o no esenciales, a realizarse la prueba en caso de que se tenga que viajar desde o hacia la isla, y a tomar las medidas de distanciamiento físico y de higiene incluso cuando se comparte entre familia.

El gobierno debe hacer lo propio con la administración de pruebas y el rastreo de casos positivos. Pasajeros que arriban al aeropuerto Luis Muñoz Marín han dado cuenta de la incapacidad de las autoridades para detectar casos asintomáticos del virus o casos potencialmente activos, que escapan a una vigilancia limitada, un cernimiento que no se ejerce y un desorden que pudiera propiciar contagios.

En Nueva York, las personas que viajen desde Puerto Rico y estados considerados de alto riesgo deberán llenar un formulario con la dirección del lugar donde se alojarán, bien sea propia casa o de familiares, imponiéndosele $2,000 de multa al que ofrezca información falsa. Las personas que llegan a la isla deben seguir también un protocolo. Su cumplimiento depende de la responsabilidad individual y de la gestión gubernamental.

El gobernador Cuomo ha solicitado la colaboración de los vecinos para que den parte de las infracciones en que incurran aquellos que acaban de llegar de los lugares señalados y se salten la cuarentena. En Puerto Rico no tenemos que llegar a esos extremos. Basta con que todos pongan de su parte y los ciudadanos no acudan a fiestas o reuniones en las que no se ejerza distanciamiento físico, mientras el virus no se aplaque. También hay que alertar a los jóvenes, que ahora mismo figuran en las estadísticas con un alto porcentaje de casos.

El paso que han dado Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut evidencia la importancia de cumplir con las normas de prevención del virus. Es preciso proteger la salud propia y ajena, encaminar la normalización de la actividad económica y restablecer de forma sana las relaciones con la diáspora y los reencuentros familiares.