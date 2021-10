Estrategias claves ante una nueva etapa de vacunación

En estas semanas, cuando las autoridades reguladoras analizan la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 en menores de 5 a 11 años, Puerto Rico debe asegurar que tiene lista su estrategia para proceder a inocular a esa población tan pronto se autorice, a la vez que afina gestiones para lograr que otros sectores poblacionales reciban sus dosis en esta etapa crucial en la lucha contra la pandemia.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han informado que si bien la cantidad de niños infectados por el COVID-19 es menor en relación con los adultos, pueden infectarse por el virus, enfermarse y contagiar el COVID-19 a otras personas.

Es preciso aprovechar el presente periodo de baja positividad en la isla, de 2.24 hasta este sábado, para redoblar los esfuerzos por inmunizar a la mayor parte de nuestra población. Corresponde a todos procurar que se mantenga esa tendencia de reducción de contagios para lograr la normalización de las actividades sociales y económicas.

Es de suma relevancia la gestión del Departamento de Salud para lograr que completen su vacunación unas 180,000 personas que solo han recibido su primera dosis y ya se ha cumplido el término para administrarle la segunda, que propiciaría su mayor protección contra el virus. La agencia informó ayer que evalúa estrategias para lograr inocular también a corto plazo 12% de la población de 12 años o más que todavía está expuesta al mayor riesgo en caso de contagio de COVID-19.

Puerto Rico ha sido modelo en la efectividad de su campaña de vacunación. Conocedores han sostenido que la isla ocupaba la décima posición entre los países con mayor porcentaje de la población con dosis completa a nivel mundial. A la fecha, 2,298,983 personas tienen la serie de dosis completada.

Hasta ayer, el Departamento de Salud reportó 151,393 casos de COVID-19 confirmados. Además, confirmó que la cifra de muertes a causa del virus se elevó a 3,221. La dependencia informó también que 74 pacientes, incluyendo 16 menores de edad, permanecen hospitalizados, incluyendo 17 que reciben atención médica en Unidades de Cuidado Intensivo.

Al comparar con estadísticas de meses pasados, los datos actuales revelan la efectividad de las vacunas para reducir contagios, hospitalizaciones y muertes por el peligroso coronavirus. De ahí la importancia de orientar y de llevar las vacunas a cada rincón de la isla, particularmente a sectores marginados y remotos.

El director del Fideicomiso de Salud Pública, José Rodríguez Orengo, advirtió hace unas semanas sobre la porción alta de personas de 60 años o más no se habían vacunado aún contra el COVID-19 en Puerto Rico. Es la población más vulnerable y la que mayor riesgo tiene de morir por coronavirus, al punto de que constituyen dos terceras partes de las muertes por el coronavirus en la isla. El renglón de 75 años en adelante es el único que no mostraba una baja en la tasa de positividad en las últimas semanas. En algunos casos, este grupo poblacional no cuenta ni con familiares ni con los medios para llegar a los centros de vacunación. Hay que llegar a ellos.

También hay espacio para orientar más sobre la importancia de que las poblaciones recomendadas reciban su tercera dosis o dosis de refuerzo y explicar las diferencias.

Recién la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos autorizó las dosis adicionales para las vacunas Moderna y Janssen. El Departamento de Salud local espera esta semana por las guías de los CDC para administrarlas. Estas decisiones amplían el radio de acción preventiva.

En el caso de los jóvenes para quienes ya se ha autorizado su uso, y aún de los niños en espera de que se autorice la vacuna, los padres deben contar con la información que requieran para asegurar que estén protegidos.

Asimismo, será importante insistir para convencer con datos claros a quienes aún se mantienen renuentes o temen posibles efectos secundarios. La evidencia es contundente para derrotar la desinformación. La vacunación, sin dudas, es la ruta segura para combatir la pandemia.