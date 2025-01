Firmeza ante el fraude electoral en Venezuela

Ante los ojos impávidos del hemisferio, Nicolás Maduro consumó el viernes el burdo robo de las elecciones de julio del año pasado, al juramentar a un nuevo término de seis años que todo el mundo, empezando por él mismo y por sus acólitos, saben que no ganó en buena lid.

Dada la intransigencia de Maduro y su entorno, no hay salidas fáciles para este agobiante drama que por tanto tiempo se ha ensañado con nuestros hermanos venezolanos. Urgimos a la comunidad internacional, no obstante, a mantener la presión sobre el ilegítimo régimen, a no aflojar el yugo en ningún momento, hasta lograr que Venezuela recupere el talante democrático del que fue ejemplo en América Latina por generaciones.