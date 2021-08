Freno a la impunidad del abuso sexual contra la niñez

A la hora en que alguien lee estas líneas, hay un niño o una niña esperando que se haga justicia con el adulto que le cercenó la inocencia abusándolo(a) sexualmente. No hay uno, de paso, sino cientos de estos casos en Puerto Rico, según un inquietante reportaje que publicó este diario el lunes.

Esta es una situación gravísima, que merece la atención más inmediata y rotunda de las autoridades. En este caso está, por un lado, la manera en que la impunidad revictimiza a una criatura contra la cual se perpetró un crimen tan vil, por alguien que en el 75% de los casos fue una persona cercana como su padre, su padrastro o un hermano.

Por el otro, está el riesgo en que la inacción oficial sobre estos casos pone a otros niños y niñas, pues un depredador sexual de menores puede acumular entre 12 a 15 víctimas a lo largo de su vida si no se le detiene.

En fin, no puede haber excusas para que las autoridades hagan lo impostergable para que paguen personas cuyos crímenes ya han sido documentados.

Desde 2016 hasta la semana pasada, los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual (Cimvas), que cubren seis de las ocho regiones de la isla, documentaron 533 denuncias de abuso sexual contra menores que su personal corroboró como ciertas.

No se sabe en cuántos de estos casos, si en alguno, ha habido radicación de cargos, mucho menos convicciones. Durante el periodo examinado, en las cortes solo se han presentado 71 casos de abuso sexual contra menores, pero esos casos no necesariamente corresponden a los validados en los Cimvas, pues a los tribunales pueden llegar por otras vías.

No hay otra manera de decirlo: es algo espantoso. Pero es algo espantoso que tiene solución. Los casos de abuso sexual contra menores no son fáciles de probar, pues, entre otras cosas, pueden haber pasado años entre el hecho y la denuncia y el único testigo es la víctima, que a menudo tuvo una relación o de afecto o de dependencia con su victimario.

Esa dificultad, no obstante, no puede ni debe ser óbice para llegar al fondo de los hechos. Para eso precisamente se crearon los Cimvas por ley en 2013. Mediante un proceso paciente, metódico y sensible a sus necesidades emocionales, profesionales de la conducta humana entrevistan a la víctima hasta determinar si el abuso en verdad ocurrió o no.

Fueron creados para evitar uno de los grandes problemas de las pesquisas de delitos sexuales: la revictimización que se produce cuando la víctima es obligada a revivir su trauma repitiéndolo en las múltiples etapas de un proceso criminal. El espíritu de la ley es que la evidencia recopilada por los Cimvas fuera suficiente para limitar al máximo esa muy dolorosa experiencia.

Ni el Departamento de Justicia, ni al parecer las cortes, han entendido esto y continúan interrogando menores o permitiendo que se haga. Esto, a pesar de que la ley provee que para que fiscales y policías observen los interrogatorios hechos en los Cimvas a través de cristales unidireccionales y hasta puedan sugerir preguntas que se entienda fortalecerían los casos criminales.

Fiscales y jueces deben entender que mientras menos veces un menor tenga que revivir la horrible experiencia que le tocó vivir, más probabilidad habrá de encausar al responsable de su desgracia. Los Cimvas hacen grabaciones en audio y vídeo. Creemos que dichas grabaciones deben considerarse como el principal o único testimonio de una víctima. Si fuera necesario enmendar alguna ley o procedimiento para que eso sea posible, que así sea.

Esto, junto a lo de siempre – más recursos y más adiestramiento – ayudarían a nuestra sociedad a quitarse de encima el enorme peso que le representa el saber que hay entre nosotros cientos de depredadores sexuales de menores que por la incapacidad o, peor, la indolencia del Estado, continúan, desde las sombras, asesinando inocencias.