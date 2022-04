Hace falta transparencia y un plan energético coherente

No ha tenido que mediar un golpe ciclónico para que, con el reciente apagón general, en Puerto Rico se haya formado la “tormenta perfecta” producto de la reprochable descoordinación de las entidades llamadas a garantizar la entrega de energía. Esta crisis de gobernanza es consecuencia del nulo trabajo colaborativo, de la crasa falla de comunicación al pueblo y de la débil fiscalización y rendición de cuentas sobre el manejo del servicio.

El pueblo quiere transparencia. Está cansado e incrédulo. Y con razón. Por más de 145 horas, al cierre de esta edición, a la gente no se le ha hablado claro de las causas del evento y sus secuelas. Un interruptor de la década de 1950 se incendió y nos dejó sin electricidad por más de tres días. No podemos normalizar los cortes de luz, menos aquellos que dejan a todo un país a oscuras.

Llueven las preguntas: ¿Por qué pasa esto? ¿Qué se está haciendo para solucionarlo? Pero los planes alternos no han estado entre las respuestas que pueden darle paz y tranquilidad al pueblo, para el cual debería haber una explicación más diáfana que la declaración “estamos trabajando para solucionarlo”.

Sabemos que estamos frente a un monstruo viejo y obsoleto carente de mantenimiento. Sabemos que el Sur fue azotado por el huracán María y terremotos, y que las plantas generadoras están muy maltrechas. Claro que habrá incidentes. Pero la gran interrogante es: ¿Qué se hace para arreglarlo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuánto dinero se ha invertido en arreglar el viejo sistema que nos dejó el monopolio que quebró a la Autoridad de Energía Eléctrica?

Es imprescindible que el ejecutivo tome pasos certeros para aclarar las deficiencias que provocaron la prolongada interrupción del servicio, con la correspondiente adjudicación de responsabilidades. Su deber incluye puntualizar la política pública que garantice operaciones certeras a corto plazo mediante una colaboración estrecha y saludable entre la AEE y LUMA Energy. Desde que se registró la avería en la Central Costa Sur, ha sido patente la falta de coordinación entre ambas entidades. Sus informaciones encontradas exacerban legítimas preocupaciones en la población.

La respuesta errática de las autoridades energéticas refleja la urgencia de revisar y definir las responsabilidades del liderato en el andamiaje de generación, transmisión y distribución. Cada una de las entidades relacionadas con el sistema eléctrico, sin dejar afuera La Fortaleza, han lucido desarticuladas ante una emergencia en la que no mediaron complicaciones fuera del control humano.

Completar una rigurosa investigación de la avería y comunicar con transparencia los avances para subsanar las deficiencias que provocaron el problema debe ser prioridad. A menos de dos meses para el inicio de la temporada de huracanes, urge afinar la fiscalización de las entidades con la responsabilidad de brindar este servicio esencial. Las gestiones de supervisión deben apuntar al correcto trabajo de mantenimiento para promover la continuidad de operaciones en todas las centrales y subestaciones, y la ejecución de la política pública energética.

Las lecciones del huracán María demostraron la importancia del mantenimiento regular de la infraestructura. Validaron la necesidad de modernizar el sistema. Es preciso que se diseñen con premura y atino los planes sobre las obras que permitirán el desembolso de fondos millonarios asignados para ese objetivo. Es impostergable explicar cuál es el plan, para darle al pueblo esperanza dentro de un marco de realidad. Hay un sistema viejo y por eso es imprescindible conocer el plan. El vacío de información crea una crisis llena de incertidumbres y medias verdades que socavan la poca confianza y el poco optimismo de que la situación mejorará.

La impostergable transformación eléctrica, que incentivaría la inversión en la isla sacándola de la dependencia total de la quema de petróleo mediante una transición con gas natural hacia fuentes renovables, hace imperioso que LUMA y la AEE aceleren los referidos trámites.

Mientras, será crucial responder con alto sentido de responsabilidad al proceso de mediación ordenado por la jueza Laura Taylor Swain para encaminar la reestructuración de la deuda de AEE, ascendente a $9,000 millones. Este desarrollo reciente surge tras la cancelación, en marzo, del acuerdo de reestructuración logrado en 2019, al reconocerse el impacto en el precio de los combustibles a raíz del ataque de Rusia a Ucrania.

Confiamos en que la mediación culmine con una reestructuración que allane el camino de la transformación energética como paso indispensable para promover el bienestar socioeconómico y estimular el desarrollo sostenible de Puerto Rico.

El pueblo merece una explicación clara. Merece que todos los jugadores articulen un mismo mensaje. No habrá progreso si el equipo no juega con las reglas claras, si ambas manos no trabajan al unísono. Es preciso que todos los miembros del equipo se hablen, y se abstengan de informar solo lo que le conviene a cada uno.

Estamos en un momento crítico. Es hora de que el gobernador llame a capítulo a todos los jugadores, incluyendo a los de su propio equipo, y les pida cuentas claras. Que les exija respuestas y que divulguen un plan energético coherente que dé sosiego al pueblo. Aunque el camino es largo, haciendo lo correcto tendremos algún día un sistema de energía eléctrica eficiente, confiable y moderno. Es hora de explicar con puntos y comas cuál es el plan; y de explicarlo como un solo equipo.