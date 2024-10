Hora de discutir nuestros verdaderos problemas en la campaña

Restando ya hoy menos de un mes para las elecciones, llegó la hora de que los que aspiran a encargarse de los destinos del país comiencen por fin a entrar en la sustancia de sus planes y explicar en detalle sus propuestas.

Lamentablemente, ese no ha sido el caso. La campaña ha transcurrido entre ataques, superficialidad, promesas vagas cuando no irrealizables, propagación de miedos y hasta mentiras. Nuestra sociedad por supuesto que no merece este llano espectáculo.

No tendría que ser necesario recordarles a los aspirantes cuáles son nuestros principales problemas, porque ellos, igual que nosotros, viven aquí y los conocen. Pero ya que parecen determinados a no entrar a fondo en ninguno, quizás convenga hacerles el mapa.

Uno de nuestros mayores problemas, si no el mayor, es la fragilidad de la red eléctrica, a causa principalmente de plantas viejas que no producen la energía necesaria. Pero los candidatos no hablan de esto. ¿Que van a hacer para resolver el verdadero problema, que es la generación, no la transmisión, que tantas consecuencias tiene en nuestra vida colectiva?

La única respuesta de los candidatos es la cancelación del contrato de LUMA Energy, una propuesta harto difícil de cumplir, por infinidad de razones, entre estas que el gobernador lamentablemente no tiene la autoridad para cancelar así porque sí ningún contrato. Demagogia pura. Está más que claro que quien único puede cancelar este contrato es la Junta de Supervisión Fiscal.

No podemos olvidar tampoco que al final la jueza Laura Taylor Swain puede nombrar un síndico, como han pedido los acreedores hace tiempo. Ese síndico terminaría decidiendo todo. Quedaremos así en menos de los acreedores.

Si la Junta o la corte se oponen o LUMA demuestra que está cumpliendo con el contrato, ¿cuál es el Plan B? Si se lograra la cancelación, ¿qué viene después? Los candidatos han sido ambiguos, o parcos, o incluso mudos, cuando se les plantean estas tremendas complicaciones.

La economía es otro tema en el que los candidatos no han sido específicos. Cuando se les pide que expliquen qué proponen para reactivar una economía que lleva dos décadas en recesión, aunque haya tenido un respiro momentáneo, y temporero, gracias a los fondos de recuperación de desastres, se queda en generalidades.

¿Alguien sabe qué, en específico, proponen los aspirantes para acelerar el ritmo de la recuperación, más allá de hacerlo “más rápido”? No hemos escuchado un diagnóstico de las causas del retraso, como puede ser la ausencia en las agencias locales de capacidad técnica para navegar la burocracia federal, lo cual ha sido el caso en las capas administrativas altamente politizadas del gobierno. Además, la permisología sigue siendo otro obstáculo que deja el dinero varado en FEMA.

¿Cómo vamos a evitar que nuestros jóvenes se nos vayan y que la población siga envejeciendo? ¿Cómo evitar que crean que no vale la pena quedarse aquí porque no encuentran trabajo?

No tenemos detalles, tampoco, acerca de cómo los candidatos proponen despolitizar el gobierno, mejorar el desempeño en las escuelas o resolver los problemas de infraestructura de los planteles. Planteamientos similares se pueden hacer sobre el cambio climático, el clima para hacer negocios, la escasez de médicos, la inseguridad, la corrupción y tantos otros problemas.

Algunos de los candidatos han presentado lo que llaman “programas de gobierno”. Pero, salvo raras excepciones, vuelven a las generalidades y las evasivas cuando se le piden detalles al respecto.

Basta ya. Cuatro semanas pueden ser suficientes para que cambien la tónica de la campaña, cesen los ataques y se dediquen, de ahora en adelante a discutir a fondo nuestros problemas, que no son pocos, ni sencillos, ni secretos.