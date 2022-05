Impulso al consenso por el futuro de Puerto Rico

La posibilidad de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos apruebe, por primera vez, un proyecto de ley vinculante para el gobierno federal con alternativas descolonizadoras para Puerto Rico exige del liderato político local la madurez y el desprendimiento necesarios para dialogar hasta lograr acuerdos que permitan al país moverse.

Con el respaldo del líder de la mayoría demócrata en la Cámara federal, Steny Hoyer, los proyectos presentados por la comisionada residente Jenniffer González y la congresista Nydia Velázquez han logrado consolidarse en una propuesta que ahora tendrá que recibir el aval del caucus de la delegación demócrata. Las funcionarias han mostrado que es posible transar con respeto y voluntad.

Tras conocerse la noticia, han sonado sin espera las alarmas del inmovilismo. Es preciso reconocer que el status ha sido el principal distractor por décadas -tanto del liderato político como del propio gobierno- que ha impedido centrarse en buscarle soluciones permanentes a los problemas sociales y económicos de la isla.

El congresista Hoyer ha resumido la lógica y necesidad del proyecto: “El pueblo puertorriqueño no quiere ser colonia y los Estados Unidos no quieren ser potencia colonial”. Esa realidad de la condición territorial de la isla es innegable más allá del sentir de muchos, según han confirmado, una y otra vez, informes de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia federal y la Corte Suprema federal. Es, de hecho, la razón por la que rige sobre los gobernantes de la isla una Junta de Supervisión Fiscal. Así, pues, la medida propone solo tres alternativas, no territoriales: la estadidad, la independencia y la soberanía en libre asociación.

La ruta para que el proyecto se convierta en ley asoma difícil, por lo que requiere de la unión de propósitos de los puertorriqueños tanto en el frente local como en la diáspora, entre quienes ha sido bien acogido. Se presenta en año de elecciones de medio término, que ocupan la atención de demócratas y republicanos. Pero en ellas también las comunidades puertorriqueñas en los estados pueden hacerse sentir. Es preciso que los aspirantes a los escaños en pugna conozcan y sientan la fuerza del voto boricua y la deseabilidad de remediar un asunto que mantiene a la isla lastimosamente dividida.

Los resultados de dichas votaciones congresionales incidirán en el futuro de la medida, toda vez que el Senado se encuentra dividido a partes iguales, con sectores en la facción republicana desinteresados en atender el estatus de la isla.

El proyecto, que tomó unos seis meses de negociación entre González y Velázquez, quienes ahora serán las principales autoras de la medida, propone que los puertorriqueños ejerzan su derecho a votar en noviembre de 2023 y, en caso de que una de las fórmulas no obtenga mayoría absoluta, viabilizaría una segunda vuelta en marzo de 2024 reconociendo la trascendencia de la votación. Además, identifica los fondos para financiarla.

Es justo y necesario que la expresión del pueblo en las urnas tenga el compromiso federal de honrarlo. Ha pasado mucho desde el establecimiento del Estado Libre Asociado que permitió a la isla un cierto nivel de autonomía interna. Hoy estamos ante un mundo completamente distinto, globalizado y conectado a través de los avances digitales, con ejemplos exitosos de gobernanza democrática. Puerto Rico tiene que posicionarse ante estos nuevos escenarios y decidir cómo querrá definirse y relacionarse con Estados Unidos y el resto del planeta.

Además de buscar acuerdos a nivel local, el liderato político tiene la responsabilidad de orientar a los ciudadanos sobre los pros y contras de las distintas fórmulas para que, llegado el momento, emita un voto informado. La demagogia no debe tener lugar en tan serio proceso. En ese sentido, la deliberación que comienza debe servir, además, para distinguir entre los líderes que abrazan los cambios con confianza en las capacidades del país y aquellos que siguen de espaldas aferrados a un pasado que les ha permitido servirse del poder.