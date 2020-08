Iniciativa veterinaria a favor de los animales abandonados

La proliferación de animales desatendidos, una situación de insalubridad e insensibilidad que es demasiado cotidiana en la mayoría de los vecindarios de Puerto Rico, puede encontrar un alivio mediante la aplicación de la ley que permite el voluntariado de veterinarios de otras jurisdicciones.

Desde 2018, después del paso del huracán María, cuando muchos animales quedaron abandonados y no había modo de atenderlos, “Spayathon for Puerto Rico” empezó a brindar servicios de esterilización y vacunación gratuitos a unas criaturas que, por no tener dueños, carecían de la más remota posibilidad de recibir asistencia veterinaria. Llegada la pandemia, es evidente la creciente presencia de animales en las vías públicas, una situación que no pueden controlar ni las autoridades salubristas ni los veterinarios privados, que hacen grandes esfuerzos por mantenerse a flote en medio de tantas restricciones asociadas al COVID-19.

La nueva Ley de Licencias Provisionales para el Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Manera Gratuita al Público en ningún modo menoscaba la labor de los profesionales que siguen atendiendo las esterilizaciones, vacunaciones, accidentes o enfermedades de aquellas mascotas que tienen un hogar. Pero representa un alivio a una situación de riesgo en las vías públicas, tanto para conductores como para transeúntes. Y, sobre todo, un paso importante para frenar lo que hasta ahora ha sido una ola imparable de proliferación de animales, fenómeno que, ante la desatención, puede alcanzar altos niveles en los centros urbanos y las ruralías.

PUBLICIDAD

Lo prudente es ir disminuyendo la sobrepoblación de animales con estrategias que, ni cuestan nada al erario, ni tampoco interrumpen el ordenado ejercicio de la práctica veterinaria entre los profesionales afincados en el país, quienes pagan impuestos y contribuyen a la economía local, además de ser importantes fuentes de empleo.

Los veterinarios visitantes son aves de paso. Pero aves de paso necesarias, toda vez que su contribución va dirigida a aliviar la carga de animales abandonados o sin dueño, un problema para el que nos escasean recursos y equipos de todo tipo.

La iniciativa contenida en la Ley 86 regulariza futuras campañas como las del programa “Spayathon for Puerto Rico” y evita pleitos en los tribunales, como el que dio paso al “injunction” de principios del pasado junio, cuando un Tribunal de Primera Instancia declaraba nulas las órdenes ejecutivas que daban dispensas a veterinarios sin licencia en Puerto Rico.

El fin debe ser beneficiar la salud de los animales y del pueblo, y hasta la estética urbana. No se trata de una práctica exclusiva para determinadas jurisdicciones, pues los voluntarios se rotan y se mueven por los distintos lugares donde los necesiten. Su voluntariado se produce, bien sea en el marco de incendios forestales, como también cuando se producen inundaciones y tornados.

En medio de esta crisis con los animales abandonados, tenemos que estar conscientes de que los voluntarios que vienen a estos eventos no tienen intención de desplazar a nuestros profesionales, ni tampoco cobrar por sus servicios. Por el contrario, son reclutados por la Humane Society de los Estados Unidos y cuentan con el equipo especial, salas quirúrgicas móviles, y otras instalaciones comunes en muchos países europeos que han acabado con el problema de los animales en abandono.

PUBLICIDAD

La salida sensata ha sido la Ley. Y esperamos que ayude a organizar un esfuerzo conjunto.