Intervención temprana para salvar a niños en riesgo

Puerto Rico ha reaccionado consternado al conocer el trágico trasfondo familiar de un niño de 14 años que murió baleado en la madrugada del domingo anterior. Más consternación habría si se entendiera que este no es, ni de lejos, el único caso de un niño que crece en circunstancias tan difíciles.

Pero, en medio de la aflicción, puede florecer también la esperanza si se entiende que, a pesar de las complicadas situaciones en que crecen niños en Puerto Rico, con voluntad y empatía el Estado y la sociedad tienen cómo hacerle frente a un problema de tan tremenda gravedad.

El domingo pasado, a las 3:34 de la madrugada, llegó Dyomar Andrés Tolentino Andino, de 14 años, a un bar discoteca en el residencial Luis Llorens Torres. Venía acompañado de un hermano que espera juicio por el asesinato de una mujer de 45 años.

Al intentar entrar, se suscitó un altercado con el dueño del local, que terminó con Dyomar muerto y su hermano gravemente herido. La Policía cree que el comerciante les disparó en defensa propia. Independientemente de las circunstancias, que en su momento deberán ser definitivamente aclaradas, es una tragedia mayor la muerte así de un adolescente que apenas empieza a vivir.

Un reportaje de este diario ha revelado que Dyomar nació y se crió en un opresivo ambiente de degradación social, crimen y violencia. Su padre fue asesinado antes de él nacer. Su madre ha enfrentado múltiples denuncias criminales. Tíos y primos han sido acusados de asesinatos y de tráfico de drogas.

Dyomar crecía en lo que sociólogos han llamado “ambiente tóxico”. Un niño criado en tales circunstancias necesita unas cualidades heroicas para sobreponerse a su ambiente, convertirse en un ciudadano de bien e incluso, para conservar la vida.

Es verdad que la responsabilidad primaria sobre un niño la tiene su familia. Pero ¿qué hacemos si, como en este caso y en muchísimos otros, los problemas de la familia son de tal magnitud que ni con ella se puede contar? ¿Qué hacemos si no hay padre y si la madre, que al parecer creció en circunstancias similares al hijo, tampoco está en condiciones de encaminarlo? ¿Qué hacemos, en resumen, para romper el ciclo de la violencia, el crimen y la marginación que ha ahogado a tantas generaciones?

Es ahí donde entra el rol del Estado y del resto de la sociedad como garantes del bienestar de los indefensos. Las escuelas y las agencias de bienestar social tienen el ineludible deber de hacer cumplir los mecanismos que ya existen, o desarrollar los que aún no, para que se activen los protocolos de protección que puedan evitar que niños como Dyomar queden a su suerte.

Ese no fue el caso aquí. En 2013, alguien presentó una querella de maltrato contra la madre de Dyomar. A la querella no se le encontró méritos, según el Departamento de la Familia (DF). Cuesta entender qué tipo de investigación hizo la agencia que no pudo ver ninguno de los múltiples indicadores que desde entonces existían de que el niño crecía en un ambiente muy negativo.

Más adelante, Dyomar, de quien una maestra dice que era un niño educado y respetuoso, dejó de ir a la escuela. No hay constancia de que alguna autoridad haya indagado por qué eso ocurrió. Quién sabe de qué manera se habría podido intervenir con Dyomar si, en cualquiera de las dos instancias, hubiese encontrado la mano de ayuda que tan desesperadamente necesitaba.

En Puerto Rico tenemos graves problemas sociales que demasiado a menudo se ensañan con los niños, que son quienes menos pueden defenderse. El caso de Dyomar Tolentino es un dramático ejemplo de ello. No podemos dejarlos a su suerte. La sociedad tiene el deber de estar pendiente e informar, y el Estado de asegurarse los recursos, la sensibilidad y la voluntad para responder.

Cuidando a los niños que crecen en circunstancias adversas cuidamos a todo el país.