Justicia para Alexa y otras víctimas del prejuicio

Al cumplirse hoy un año del asesinato de la mujer transgénero Alexa, es preciso cuestionar a las autoridades del orden público en Puerto Rico por qué un crimen que conmocionó tanto a nuestro pueblo, y que ocurrió casi frente a nuestros ojos, no ha sido esclarecido.

La respuesta puede ser obvia desde un punto de vista, pero no tanto desde otros. Por un lado, la inmensa mayoría de los asesinatos ocurridos en Puerto Rico nunca es esclarecida. La última vez que se divulgó la espantosa estadística fue en relación con las muertes violentas ocurridas en 2018: solo el 12% llegó a los tribunales en forma de acusación.

La otra explicación es la dejadez, incontables veces denunciada, con la cual las autoridades suelen manejar los crímenes contra las personas trans y miembros de la comunidad Lgbttq.

Durante el pasado año, siete personas trans fueron asesinadas en Puerto Rico, una alarmante cifra que ha hecho noticia incluso a nivel internacional. Por solo dos de esos crímenes hay personas ante la ley: dos hombres que enfrentan cargos por el brutal asesinato de Layla Peláez y Serena Angelique Velázquez, quienes fueron asesinadas y quemadas dentro de un carro en la madrugada del 22 de abril del año pasado. El caso se ve a nivel federal.

En el foro estatal, nadie ha sido siquiera arrestado por los asesinatos de Alexa; de Samuel Damián Valentín, cuyo cadáver fue hallado en el expreso Luis Muñoz Marín en Trujillo alto el pasado 9 de enero; Penélope Díaz, quien fue asesinada el 13 de abril del año pasado mientras estaba recluida en una cárcel para hombres en Bayamón; Yampi Méndez, muerto el 5 de marzo del año pasado en Moca, y Michelle Ramos, hallada baleada en el rostro en una carretera rural de San Germán el 30 de septiembre del año pasado.

Por supuesto que esto no es aceptable.

El caso de Alexa, cuyo nombre era Neulisa Luciano Ruiz, ilustra muchos de los problemas que enfrentan las personas transgénero ante las autoridades. El día antes de su muerte, la mujer paciente de salud mental y deambulante fue acosada y restringida de su libertad en un restaurante de comida rápida en Toa Baja por personas que, sin razón objetiva conocida, pensaban que era un hombre vestido de mujer tratando de espiar a otras féminas dentro de un baño.

A nadie se le pidió cuentas por eso. En las redes sociales se hizo viral que “un hombre vestido de mujer” intentó espiar mujeres en un baño. Horas después alguien la asesinó. Su cadáver baleado fue hallado la siguiente madrugada en un solar baldío donde solía pernoctar.

Se difundió por las redes sociales un vídeo en el que se oía a varios jóvenes acosándola, insultándola con epítetos homofóbicos, alterándole la paz y disparándole con lo que después se dijo eran perdigones. La Policía logró detener e interrogar a por lo menos uno de los acosadores. Concluyó que ellos no fueron los asesinos. Pero no se ha explicado por qué nadie fue acusado por el acoso y los disparos por perdigones.

Ha trascendido en días recientes que las autoridades federales tienen bajo investigación a un sospechoso del crimen.

Alguna gente se pregunta por qué se particulariza en estos crímenes, de los cientos que han ocurrido durante el último año. La explicación es sencilla: se trata de personas que pertenecen a grupos minoritarios, vejados y, por lo tanto, vulnerables, más necesitados que otros de la atención de la sociedad y la protección de las autoridades. En los casos de Alexa, Layla y Serena, se sabe que fueron atacadas precisamente por ser mujeres transgénero.

Alexa, en particular, fue prácticamente víctima de un linchamiento solo por no ajustarse a los roles de género y relación con su sexualidad aceptable para otras personas. Ese es un tipo de crimen que no debería dejar impávida a ninguna sociedad.