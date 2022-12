La acreditación confirma la calidad de Nuestra Escuela

Puerto Rico tiene logros que celebrar que no siempre se resaltan a nivel público. Uno reciente es la acreditación, por primera vez en la isla, de una institución de educación alternativa por parte de la Middle States Association of Colleges and Schools.

El reconocimiento a la calidad de los ofrecimientos académicos y al modelo participativo de su gobernanza institucional que ha tenido Nuestra Escuela confirma que es posible proveer servicios educativos de primera a nuestra niñez y juventud cuando se les incluye y se les convierte en el eje de las decisiones.

Con la acreditación por un periodo de siete años, Nuestra Escuela pasa a un selecto grupo de un centenar de escuelas acreditadas en Puerto Rico, la mayoría colegios privados.

Cabe señalar que apenas cinco escuelas públicas tienen la acreditación: la Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencia y Tecnología, la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico, la Escuela del Deporte, The School of San Juan y el Sistema Educativo Municipal Integrado de San Juan, de acuerdo con el directorio de membresía de la entidad acreditadora.

Otro dato importante es que la población atendida en las escuelas alternativas comparte el perfil estudiantil de los planteles públicos porque la mayoría de sus alumnos proviene del sistema educativo estatal.

Como sus nombres indican, estas escuelas surgieron como alternativa para miles de estudiantes en riesgo de quedar rezagados en el sistema de enseñanza pública. Estas instituciones han probado que, sin burocracia ni politización, entre otras malas prácticas que carcomen el andamiaje gubernamental, es posible fomentar en los estudiantes el interés de superarse hasta lograrlo.

El estatuto que establece la política pública sobre este modelo -la Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Educación Alternativa de Puerto Rico (Ley 213 de 2012)- acoge el propósito de estas escuelas de atender de forma integrada las necesidades particulares, cognoscitivas, académicas, biopsicosociales, vocacionales y empresariales de nuestros menores. La pregunta obligada es ¿qué le impide al Departamento de Educación, agencia que recibe la mayor partida presupuestaria del gobierno, atender esas necesidades?

El marco estatutario cita un modelaje estadístico del Departamento de Educación que indica que, para el año académico 2010-2011, la tasa de estudiantes que dejó la escuela fluctuó entre 15% y 20%. Estimados para 2010 del Estudio de Comunidad para Puerto Rico del Censo federal apuntaban a que el 30.5% de la población mayor de 25 años no había completado la escuela superior. Mientras, el 17.8% de la población entre 18 y 24 años tenía una escolaridad menor al cuarto año de escuela superior. Estas cifras hablan del retraso de la agencia en el esfuerzo para superar las deficiencias que privan de oportunidades de progreso a miles de niños y adolescentes.

Cuando la ley se aprobó, más de una docena de escuelas alternativas ofrecía servicios a 1,900 estudiantes. La mayoría de estas escuelas es fruto del sector sin fines de lucro. El Departamento de Educación debe considerar estos sistemas alternativos como modelos para la toma de decisiones, la gerencia y el ofrecimiento de servicios integrados de calidad. En este quehacer también se destacan, por ejemplo, las escuelas Montessori -que impactan a 49 escuelas públicas- y las Escuelas Alianza, con diez instituciones participantes.

El proceso de evaluación para la acreditación de Nuestra Escuela, una institución con 22 años de historia, comenzó hace tres años. Incluyó una autoevaluación en la que participaron estudiantes, padres, empleados y miembros de la comunidad. Como parte de su gobernanza, los estudiantes participan también en la preparación del presupuesto, los procesos de reclutamiento, las evaluaciones académicas y la selección de los intereses o temas para desarrollar los ofrecimientos educativos en sus dos centros ubicados en Caguas y Loíza.

El haber conseguido la acreditación demuestra la efectividad de la unión de propósitos de la comunidad escolar en todos sus niveles. Enhorabuena.