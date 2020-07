La isla tiene que frenar el alza en los contagios de COVID-19

Puerto Rico no puede retroceder en la aplicación de medidas salubristas que desde marzo representaron un escudo para combatir mejor que en otros países la propagación acelerada del COVID-19, y cuya efectividad se ha vinculado a una gestión temprana bien encaminada por el gobierno, así como a una firme colaboración de la mayoría de los ciudadanos.

Ante el alza reciente de casos del virus, una respuesta desbalanceada de las autoridades tiene el potencial de revertir la relativa estabilidad que durante meses ha reflejado la red de hospitales y servicios de salud en nuestro país, justo cuando arriban miles de visitantes cuya procedencia incluye ciudades estadounidenses donde la pandemia está descontrolada.

Un alza consistente de contagios implica además un riesgo excacerbado para los adultos mayores, que constituyen el 26.7% de nuestra población. Ayer la cifra del Departamento de Salud registró 2,071 casos confirmados, 6,514 casos probables y 155 muertes. Entre los decesos, se incluyó el primero de una persona internada en un centro de cuidado prolongado para ancianos.

Ante ese panorama, para evitar la proliferación de brotes, como algunos experimentados en ciertos pueblos donde se han vinculado a la llegada de visitantes de los Estados Unidos, el gobierno debe adelantar las medidas contempladas para atender el creciente flujo de viajeros en el aeropuerto internacional y afinar aspectos logísticos claves para su implantación.

Las nuevas normas aplicables a los pasajeros procedentes de los Estados Unidos entrarían en vigor el 15 de julio, pero el arribo de visitantes ya se ha intensificado a más de 5,000 personas diarias. Hoy se ingresa al país sin someter registros detallados para un potencial rastreo de contactos y no hay que someter evidencia de pruebas médicas a las autoridades.

Representantes de la industria turística han expresado inquietudes porque no ha sido posible acceder al formulario en línea anunciado por el gobierno como herramienta clave para el monitoreo preventivo de visitantes. Mientras, persisten dudas sobre el alcance legal de las nuevas normas sujetas a la presentación del resultado de una prueba molecular negativa. El pasajero que no cumpla con el requisito tendría que permanecer en cuarentena por 14 días hasta que se someta a la prueba en la isla y solo podría asumir actividades sin restricciones mayores si no refleja un resultado positivo, según lo anunciado por el gobierno.

Las citadas normas forman parte de la orden ejecutiva que estaría en vigor desde el 15 de julio, cuando algunas regulaciones podrían tornarse académicas ante la entrada marcada de visitantes cuyo rastreo uniforme se torna cuesta arriba. Las medidas habrían sido articuladas al omitir algunas recomendaciones del Task Force médico cuya labor se destacó al inicio de la pandemia.

Sin embargo, al avanzar las etapas de la reapertura de actividades sociales y económicas, con la reducción de la vigencia deltoque de queda, ciertos ciudadanos han descartado el uso constante de mascarilla, así como otras medidas preventivas esenciales. Esas prácticas fueron evidentes este fin de semana, cuando grandes grupos se congregaron en las playas sin las citadas protecciones. Los reparos al uso de mascarilla se observaron inicialmente durante el fin de semana festivo del Día de los Padres, y el reciente disparo en casos ha sido asociado por fuentes médicas a la relajación de las medidas salubristas.

Durante el fin de semana, la propia gobernadora descartó el uso de la mascarilla en ciertos momentos de la apertura de su comité de campaña primarista, donde, en medio de un ambiente festivo, algunos participantes olvidaron el distanciamiento físico y otras medidas importantes de protección en un escenario pandémico.

El titular de Salud, por su parte, consignó que eventos grupales en playas y fiestas con grupos de personas sin mascarillas y sin guardar el distanciamiento físico sugerido como esencial contra el COVID-19 representa “una falta de responsabilidad social”.

Por ello, urge reforzar nuestras barreras contra la pandemia mediante el ajuste y cumplimiento de reglas claras amparadas en nuestro marco constitucional mientras se fortalece un modelaje que permita desalentar conductas de riesgo en medio de una pandemia en la que Puerto Rico no puede permitir otro retroceso que golpee nuestra lenta recuperación económica.