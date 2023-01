La Junta Fiscal tiene que responder ante el pueblo

GFR Media, y sus medios El Nuevo Día y Primera Hora, siempre hemos defendido el derecho fundamental al acceso y a la inspección de la información pública, el cual emana de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, en su Artículo II, Sección 4, y es respaldado por amplia jurisprudencia.

Hemos acudido al Tribunal Supremo de Estados Unidos como amigo de la Corte, en apoyo cabal al reclamo justo y razonable del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) divulgue los documentos sobre la situación fiscal de Puerto Rico. Esa información incluye comunicaciones entre los miembros del ente fiscal, los contratos que ha suscrito, minutas de sus reuniones internas e informes financieros sometidos por los miembros de la JSF, entre otros.

Coincidimos con los foros judiciales federales de instancia y apelativo que, en aras del interés público y en observación del marco constitucional, han acogido la petición del CPI.

El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Jay García-Gregory, rechazó la pretensión de la JSF de negarse a entregar la documentación que es vital para que el pueblo de Puerto Rico esté informado. Determinó que el Congreso estadounidense, al aprobar la Ley Promesa, despojó a la JSF de su inmunidad soberana y que ese estatuto no desplazó ni dejó sin efecto el derecho a la información pública que surge de la Carta de Derechos de la Constitución puertorriqueña.

Una mayoría del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston falló en contra de la apelación del ente fiscal, el cual acudió al Tribunal Supremo de Estados Unidos. La máxima curia le concedió el recurso de certiorari y accedió a ver el caso. La vista de argumentación oral está pautada para el miércoles, 11 de enero de 2023.

Es claro que la JSF erra al pretender resguardarse en una legalidad que no le asiste. Alega que como “entidad” dentro del gobierno de Puerto Rico le cobija, como al gobierno de Puerto Rico, la inmunidad soberana que surge de la Undécima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Por consiguiente, según la JSF, nadie la puede demandar ante un tribunal federal sin su consentimiento.

Subrayamos que el Supremo estadounidense ha determinado que la JSF es una “entidad dentro del gobierno territorial” de Puerto Rico. Por tanto, a la entidad fiscal le debe aplicar la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico en lo que concierne al acceso a la información pública. El mandato constitucional que emana de la Carta de Derechos no está reñido con el rol estrictamente fiscal de la JSF.

Cabe resaltar que la Sección 4 del Artículo II de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico dispone que: No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios.

Además, desde 1960, el Tribunal Supremo puertorriqueño en Dávila v. Supt. De Elecciones dispuso que: Los ciudadanos de una sociedad que se gobierna a sí misma deben poseer el derecho legal de examinar e investigar cómo se conducen sus asuntos, sujetos solo a aquellas limitaciones que impone la más urgente necesidad pública. Debe elevarse ese derecho a una posición de la más alta santidad si ha de constituir un baluarte contra un liderato insensible.

Este razonamiento fue reiterado por ese mismo foro en el histórico caso surgido de los asesinatos en el Cerro Maravilla Soto v. Secretario de Justicia (1982), en el cual la Corte elevó a rango constitucional el derecho al acceso y a la inspección de la documentación pública. Este es un derecho de la más fundamental estirpe, como nuestro Supremo intimó en Bhatia Gautier v. Gobernador (2017).

El derecho a la información tiene claros precedentes históricos, incluidas las actuaciones de los presidentes George Washington, John Adams y Thomas Jefferson al entregar sus documentos. De igual manera, el Supremo federal frenó los intentos de encubrimiento de los presidentes Richard Nixon y Donald Trump. El derecho a la información existe en los 50 estados, el Distrito de Columbia y a nivel federal mediante el Freedom of Information Act (FOIA). El presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el líder del Senado Charles Schumer tienen la obligación de entregar sus documentos e información.

Ante lo anterior, es insólito que la JSF, una entidad territorial por voz del propio Supremo federal, pretenda ostentar mayores privilegios e inmunidades que el presidente de Estados Unidos.

No se puede permitir que un organismo con los poderes de la JSF no le rinda cuentas al pueblo. El derecho a la información no es solo de la prensa, sino que asiste a la gente, quien sufraga las operaciones de la JSF.

Nos solidarizamos con el CPI, otros organismos periodísticos de gran prestigio y grupos de interés que, en apoyo al derecho al acceso a la información, han comparecido en este caso. Los comparecientes son Public Citizen, ASPPRO, Reporters’ Commitee for Freedom of the Press, Latino Justice – Puerto Rico Legal Defense Fund, profesores de Derecho, Espacios Abiertos, Clemente Properties, el Presidente de Cámara de Representantes y el Institute for Energy Economics & Financial Analysis.

El derecho a la información está consagrado en nuestra Constitución. La JSF es parte del ente gubernamental. No se puede operar con dinero del pueblo ignorando sus derechos. A la entrada del edificio histórico del Tribunal Supremo de Estados Unidos está plasmada la frase “Equal Justice Under Law”. Esa máxima les aplica a todos, incluida la JSF.