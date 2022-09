La tormenta Fiona es una gran prueba para Puerto Rico

A casi cinco años del duro impacto del huracán María, Puerto Rico tiene en la tormenta Fiona una gran prueba sobre el estado de su preparación para responder al paso de un ciclón, justo en el periodo pico de esta temporada de huracanes que hasta ahora había sido más leve de lo pronosticado.

La ciudadanía necesita que este evento, y cualquier otro en el futuro, no implique fallas mayores o prolongadas en los sistemas de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones y salud. Todas estas áreas son críticas para el bienestar de la población y la estabilidad de las actividades sociales y económicas. En particular, se espera que los hospitales y las redes eléctricas mantengan sus operaciones sin mayores escollos durante y después del mal tiempo.

De acuerdo con el rastreo del Servicio Nacional de Meteorología, Fiona presentaba, entrada la tarde del jueves, vientos máximos de 60 millas por hora y movimiento al oeste a razón de 14 millas por hora. La agencia climatológica pronosticó hasta 10 pulgadas de lluvia para el fin de semana en ciertas regiones de Puerto Rico.

Es imperativo que el gobierno asegure la coordinación óptima entre las agencias de primera respuesta, a fin de ejecutar a niveles de excelencia los planes con medidas específicas por zonas, con la correspondiente participación de los ayuntamientos y del gobierno federal.

Asimismo, la cercanía del fenómeno también debe mover a la ciudadanía y a los sectores privados a tomar las medidas necesarias para proteger la vida y las propiedades. Las lecciones de los golpes ciclónicos de 2017 tienen que ponerse plenamente en vigor, de acuerdo con las necesidades de cada familia y las particularidades de las instalaciones públicas y privadas.

Al cierre de esta edición no se vislumbraba que Fiona alcanzase fuerza huracanada a su paso por las Antillas Mayores. No obstante, la población no debe minimizar el daño que pudiera provocar, sobre todo porque los aguaceros pueden propiciar la acumulación de hasta 10 pulgadas de lluvia en ciertas zonas.

La precipitación, como se ha constatado incluso durante el paso de ondas tropicales recientes, suele causar inundaciones en zonas bajas o de pobre drenaje, así como deslizamientos de terrenos en carreteras. Esos eventos recién han provocado inestabilidad de suelos en pueblos de la región central como Naranjito, donde la semana pasada un alud de piedra y tierra causó daños a una casa en el barrio Anones.

Es medular que las personas sean receptivas a los boletines meteorológicos y, en caso de inundaciones, se alejen de carreteras u otras zonas anegadas. Además, se requiere que residentes de áreas inundables o próximas a ríos y quebradas busquen refugio en lugares seguros con familiares, allegados o en albergues del gobierno.

Los ayuntamientos, con apoyo del gobierno central, deben abrir refugios estratégicamente ubicados para proteger a ciudadanos que viven en áreas de riesgo o carecen de techo seguro. Esas reubicaciones temporales deben efectuarse lo más pronto posible en aras de la seguridad de los ciudadanos y de los primeros respondedores a emergencias.

Varios gobiernos municipales han divulgado en internet sus directorios telefónicos actualizados y otra información relevante para coordinar la ayuda a personas con necesidades especiales y mayores. Estos operativos deben incluir la transportación de pacientes a centros de diálisis antes del periodo de lluvia y la constatación de que los sistemas de emergencia en hogares de ancianos operan adecuadamente.

La cautela es fundamental de cara a cualquier fenómeno atmosférico. Reabastecer las despensas domésticas y reforzar las residencias u otras estructuras son prioridades.

La solidaridad entre familias y vecinos, y entre servidores públicos y privados, propiciará que en Puerto Rico resultemos victoriosos ante el desafío de la tormenta Fiona y cualquier otro fenómeno de la naturaleza.