La vacunación de menores sigue siendo prioridad

Aunque esta semana no se haya cumplido con el requerimiento de no permitir entrar a clases a los estudiantes de 5 a 12 años que no cuenten con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, los padres, las madres o los tutores tienen que comprender que lo responsable es la inoculación. Y hacia esa meta tienen que dirigirse las autoridades escolares.

El pasado lunes era el día señalado por el gobernador Pedro Pierluisi para que los estudiantes de esas edades mostraran evidencia de que tenían puestas las dos dosis, y que habían recibido el refuerzo si tenían más de 12 años.

Probablemente el Ejecutivo sobreestimó la respuesta de un buen número de adultos a cargo de esos menores, que ni siquiera ante la posibilidad de que estos no podrían entrar a los salones de clase, los llevaron a vacunar. Las más recientes estadísticas, al cierre de esta edición, arrojaban que alrededor de un 27% de los estudiantes, casi una tercera parte de la población escolar, no cumplía con las pautas exigidas.

PUBLICIDAD

Ante esa realidad, el gobernador ha decidido flexibilizar el plazo, involucrando en el asunto a los directores escolares y al personal de enfermería que trabaja en los planteles, algo que quizás debió hacerse desde el principio. Son los directores, maestros y otros profesionales a cargo de la integridad sanitaria en las escuelas, quienes deben unirse a este esfuerzo y comunicarse con los adultos, empezando por preguntar las razones por las cuales no han llevado a vacunar a los que solos, por iniciativa propia, no podrían hacerlo.

Lo fácil sería que, en estos centros de enseñanza, como se hacía antaño, se facilitara la vacunación y se procediera a llevar un control de los estudiantes vacunados, previa la autorización de los padres y, si fuera necesario, el consentimiento de un pediatra.

El sistema de estar exigiendo la evidencia a la puerta para dejar pasar a los menores es más complicado y, en cierto modo, representa un mal rato para el menor que no tiene la culpa de que no lo hayan llevado a vacunar.

Si bien es cierto que la incidencia de contagios, hospitalizaciones y muertes está bajando, y que los números en Puerto Rico son alentadores, no podemos olvidar que la vacuna ha sido un factor clave, y que, de acuerdo con los científicos, es lo que ha evitado que gran parte de las personas enfermas de COVID-19 y sus variantes hayan tenido que ser hospitalizadas o recluidas en cuidados intensivos.

En Puerto Rico se dan dos circunstancias inquietantes: la primera, que hay una prevalencia significativa de asma entre los niños, una de las enfermedades crónicas que puede agudizar los síntomas del COVID-19; la segunda, que muchos menores están al cuidado de adultos mayores, como los abuelos, y es un riesgo que los expongan al virus que pudieran llevar desde la escuela al hogar.

PUBLICIDAD

Si a los padres y a las madres les tranquiliza poder consultar la vacunación con el médico del menor, deben hacerlo. En todo caso, no se pueden relajar las medidas de prevención, teniendo en cuenta que la última vez que Puerto Rico lo hizo, llegó la variante ómicron y se volvió a disparar la cadena de contagios, con más muertes diarias de las que habíamos tenido durante la primera ola.

El gobierno también debe mostrarse firme y mantenerse en línea con las recomendaciones de epidemiólogos e investigadores. Lo que rinde frutos positivos no tiene por qué cambiarse. Y lo que ha dado resultado en Puerto Rico, como en tantos otros países, es la vacunación masiva, que indiscutiblemente evita desenlaces graves en la evolución del virus.

Hay que renovar el llamado en las escuelas, citar a los padres y a las madres, y apelando al respeto y la razón, persuadirles para que protejan a su prole, y con esta, a todo el círculo familiar.