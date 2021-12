Legislatura abandona a su suerte a la niñez maltratada

Convertir a las niñas y a los niños víctimas de maltrato en rehenes de forcejeos políticos es un acto indigno e insensible que merece el mayor repudio. En esa conducta corrosiva ha incurrido la mayoría legislativa del Partido Popular Democrático al rechazar la convocatoria del Ejecutivo a una sesión extraordinaria para crear legislación que permita sumar fondos federales para el bienestar de menores en Puerto Rico, entre otros objetivos.

El Proyecto de la Cámara 911 para adaptar a la isla la Ley federal para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar fue dejado pendiente al cierre de la pasada sesión ordinaria. Posponer más la aprobación de una medida con ese propósito atenta contra los esfuerzos para lidiar contra el maltrato infantil. Ignorar la iniciativa pone a la isla en riesgo de perder hasta $800 millones en fondos federales y podría acarrearle multas diarias al gobierno local.

El presidente de la Cámara, Rafael Hernández, ha descartado de plano considerar los proyectos del Ejecutivo. Su homólogo en el Senado, José Luis Dalmau, no considera las medidas como urgentes. El liderato legislativo debería saber que el maltrato infantil destruye vidas, como lo evidencian los horrores de los casos fatales que han trascendido públicamente.

Ninguna de las diferencias en visiones que suelen existir entre las ramas de gobierno debe sacrificar los derechos ni el bienestar de las poblaciones vulnerables. Los diferendos deben dirimirse mediante los mecanismos legítimos que la democracia pone a disposición de los funcionarios públicos.

Los inmensos desafíos sociales y económicos de Puerto Rico exigen una gobernanza de altura y humanidad. Negarle nuevas oportunidades de protección y de mejor calidad de vida a la niñez en circunstancias de riesgo es el peor servicio que un político puede hacerle a su país.

Aturden las muestras de insensibilidad. El portavoz popular Javier Aponte Dalmau ha expresado que, si no se aprueba la medida, solo se perderían algunos fondos federales, como si esa carencia no importara. Al tratar de validar tan desacertada expresión, ha aducido que “ya se han perdido aquí fondos federales por otros temas que no se han atendido”.

Puerto Rico no necesita actitudes derrotistas de los llamados a solucionar a los problemas de la gente. Al aceptar con indiferencia la pérdida de fondos valiosos para proteger a nuestra niñez, a causa de gestiones negligentes, dan la espalda a su juramento como funcionarios. Es preciso corregir las deficiencias causantes de las pérdidas, en vez de resignarse y perpetuarlas.

En el caso del Proyecto 911, prescindir de los fondos mencionados dificultaría a la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia proveer servicios directos a miles de vidas vulnerables. El proyecto de ley fue defendido por organizaciones que atienden las distintas vertientes del maltrato infantil, y por funcionarios de gobierno en las vistas públicas de octubre.

La secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, ha expresado que la medida provee una oportunidad sin precedente para atajar de raíz el maltrato de niños y niñas, proveyendo herramientas y ayudas a familias con menores en riesgo de ingresar a hogares de cuidado sustituto.

La ley federal conocida como Family First está vigente desde octubre, con el propósito de proveer servicios informados en trauma y basados en evidencia en áreas de salud mental, abuso de sustancias, destrezas de crianza en el hogar, y programas de apoyo y acompañamiento a cuidadores. Son asuntos de vital importancia para las generaciones más jóvenes y, a su vez, oportunidades de superación de todo el país.

Además de esta iniciativa, con sentido de responsabilidad hacia Puerto Rico, la legislatura debe evaluar los otros cinco proyectos enviados por el gobernador Pedro Pierluisi en su convocatoria a la sesión extraordinaria. Uno de estos facilitaría que los retirados del gobierno puedan tener un empleo regular parcial sin que se afecten sus pensiones.

La Asamblea Legislativa está convocada a actuar con responsabilidad sobre las medidas sometidas por el Ejecutivo, desde la apertura de la sesión extraordinaria el lunes, 6 de diciembre. Ampliar el marco de acción para combatir la violencia contra nuestra niñez debe ser una de sus prioridades. El país entero no espera menos de sus legisladores.