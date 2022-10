Los cambios de admisión en la UPR abren oportunidades

La crisis por la que atraviesa la Universidad de Puerto Rico es provocada por múltiples factores, razón por la cual la solución tiene que pasar por un análisis abarcador y creativo, libre de prejuicios, y que tome en cuenta la realidad social del país y la necesidad de ofrecer nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan.

La Junta de Gobierno del alto centro docente aprobó el pasado viernes, con enmiendas, la propuesta presentada por la administración central a fin de cambiar los criterios de admisión del estudiantado a partir del próximo año. El plan otorga más peso a los resultados académicos y otras valoraciones, y prescinde en gran parte de las altas puntuaciones en el examen del College Board, como ha sido hasta ahora.

Teniendo en cuenta los altos estándares que han caracterizado la admisión a la Universidad pública, es natural que hayan surgido reticencias y hasta oposición de importantes figuras vinculadas o egresadas de la UPR, que consideran que el proceso conducirá a una merma de la calidad del centro y el principio del fin de su buen nombre.

Sin embargo, es prudente recordar que los criterios que han predominado hasta el presente para la admisión en la UPR pueden haber dejado fuera a miles de jóvenes que, si hubiesen podido acceder a uno de los once recintos, tal vez se habrían destacado en profesiones para las que tenían vocación o destrezas, y que desgraciadamente les fueron negadas.

Modificar los requisitos de admisión podría parecer, de primera instancia, la entrega de uno de los valores más significativos de la institución, que es la selectividad, reconociendo el esfuerzo de los estudiantes que, aparte de presentar un alto rendimiento académico, obtienen altas puntuaciones en el College Board. Algunos han señalado que se trata de una movida precipitada, muy cerca de la fecha en que se abre el periodo de solicitud, y otros incluso lo consideran discriminatorio con los estudiantes que se han esforzado y ahora se encuentran con el hecho de que otros que tal vez han trabajado menos, ingresan sin demasiados requerimientos.

Una vez más tenemos que hacer hincapié en que muchos jóvenes con potencial se quedan rezagados, no porque les falte inteligencia y empeño, sino porque sus condiciones familiares y laborales les han impedido prepararse mejor.

En el peor de los escenarios, es posible que esta iniciativa fracase con algunos estudiantes que, ni aun teniendo el privilegio de desenvolverse en una institución de impecable modelo, estén a la altura de lo que se espera de ellos, y no aprovechen su paso por la Universidad. En honor a la verdad, de ese tipo de situaciones no estamos exentos ni con el tipo de admisión actual. No obstante, es también posible que muchos otros respondan con creces al desafío de ser admitidos en la UPR, y les den a sus familiares y a los docentes no pocos motivos de orgullo.

No olvidemos el ejemplo que meses atrás nos daban los estudiantes del Programa de Estudios para Confinados, ocho hombres y cuatro mujeres que, a pesar de sufrir las limitaciones de hallarse tras las rejas, lograron graduarse de un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico. La capacidad del ser humano, cuando cuenta con suficientes incentivos y con el respaldo de sus semejantes, puede producir grandes satisfacciones.

Sabemos que este tipo de cambio en la admisión siembra la duda de que decaiga el nivel de la enseñanza, teniendo los profesores que enseñar a alumnos que, por provenir de ambientes poco dados a la disciplina de estudio, tuvieran que esforzarse más por integrarse a las dinámicas de las facultades.

Pero la apertura a la diversidad también envía un resonante mensaje de oportunidad e igualdad que contrasta con lo que pudiera percibirse como el elitismo y la distancia que, en cierta medida, ha puesto la Universidad con respecto a los sectores humildes, hundidos en un tipo de carencia más sutil y dañina que la material, que es la ausencia de horizontes.

Lo fácil es recibir a estudiantes que tienen sus metas claras y su vocación definida. Lo difícil, lo heroico, es encaminar a aquellos que necesitan apoyo para abrirse paso en la vida. Si ese respaldo llega con los nuevos criterios de admisión, bienvenidos sean.