Los profesionales de la salud merecen apoyo ciudadano

La colaboración ciudadana ante el agudo repunte de COVID-19 en Puerto Rico es fundamental para evitar la concentración excesiva de personas que acuden a procurar servicios en las salas de emergencia de hospitales públicos y privados, pero podrían recibir atención profesional en consultorios médicos u obtener atención de galenos mediante servicios en línea, si no se trata de condiciones de gravedad.

El llamado es relevante porque algunos hospitales comienzan a registrar reducciones marcadas de personal, incluyendo doctores y enfermeras, entre otros profesionales de la salud. Este lunes, en el Centro Médico de Río Piedras se reportó una reducción de 300 empleados, de acuerdo con uno de los sindicatos que representa a algunos de esos trabajadores. En otros hospitales también se producen circunstancias similares, lo que obliga a prolongar turnos, entre otros ajustes de contingencia.

La limitación del referido personal se debe principalmente a que se han contagiado con el virus o estuvieron expuestos directamente a personas contagiadas, por lo que deben cumplir con los periodos de aislamiento compulsorio. No obstante, el ausentismo también se relaciona con el agotamiento físico de algunos trabajadores, lo que los expone a lesiones u otros quebrantos.

PUBLICIDAD

El Departamento de Salud y la mayoría de los galenos no recomiendan a las personas que acudan al momento presente a las salas de emergencia si tienen afecciones catarrales u otros síntomas que no son severos. Sugieren consultar a su médico de cabecera, en lugar de acudir a las referidas instalaciones, que deben estar disponibles para personas con afecciones o traumas graves.

El reto pandémico actual, con una tasa de positividad de 33.17% y más de 500 hospitalizaciones por COVID-19 hasta ayer, hace necesaria la mayor solidaridad ciudadana con todo el personal que labora en nuestras instituciones de salud, que son los recursos indispensables en la primera línea de respuesta a la pandemia que nos impacta de forma implacable desde marzo de 2020.

Para aliviar la carga laboral de los profesionales de la salud en este periodo, en el que ya se confirma la variante ómicron como dominante en los contagios de COVID-19, también los ciudadanos deben orientarse sobre los criterios para procurar pruebas para la posible detención del virus.

El secretario de Salud, Carlos Mellado, sostuvo ayer que al presente en Puerto Rico se realizan unas 40,000 pruebas diarias, pero estimó que solo 15% de las mismas son necesarias. El funcionario explicó que numerosas personas solicitan las pruebas por temor a estar contagiados, aunque no han estado expuestos directamente al virus. Mencionó, por ejemplo, que si alguien sostiene una conversación con distanciamiento mínimo de seis pies con una persona que luego le confirma que tenía el virus, no existiría riesgo mayor de contagio. Puntualizó que en ese caso no sería necesario someterse a una prueba. Precisó además que el potencial es menor si la persona está vacunada y ha mantenido el uso de mascarilla.

PUBLICIDAD

La experiencia acumulada del desafío del COVID-19 en la isla, por otro lado, refleja la importancia de que el gobierno retome este año la consideración de medidas para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud, así como de las instalaciones médicas, especialmente el Centro Médico en Río Piedras.

Es igualmente necesario procurar la estricta supervisión de los programas graduados del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico para garantizar que retengan las acreditaciones pertinentes. Esas gestiones son esenciales para mantener excelencia en la formación de nuevos galenos y otros profesionales de la salud. Es, asimismo, fundamental para mantener servicios medulares en el Centro Médico y evitar repercusiones nefastas como el cierre del Programa de Neurocirugía que desde el pasado año impacta las operaciones del Hospital de Trauma.

Un trato considerado de los ciudadanos a los profesionales de la salud en Puerto Rico, así como una respuesta asertiva del gobierno y el sector privado ante las necesidades de este vital renglón de nuestro capital humano, contribuirá a promover el bienestar de todos.