Los puertorriqueños deben votar por Kamala Harris

Trump mantiene por años un discurso de desprecio y desinformación contra la isla que revela una obsesión y desdén hacia un pueblo que no tiene el poder del voto para defenderse, ya que los tres millones de ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico no podemos votar en las elecciones presidenciales. Sin embargo, sí pueden votar los otros cinco millones que viven en Estados Unidos, a los que también tildaron de basura. No nos olvidemos del papel toalla que nos tiró mientras sufríamos sin electricidad por meses y no olvidemos que los fondos no llegaron porque Trump -a través de Departamento de Vivienda federal- los mandó a parar por considerar a los puertorriqueños “vagos que vivimos mendigando”.