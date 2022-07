Ola de calor en Europa, otra señal del cambio climático

La extrema ola de calor en Europa, que ha causado muertes y devastadores incendios en España y Portugal, así como una momentánea paralización en el Reino Unido, es otro capítulo en la implacable historia del calentamiento global. Un fenómeno que avanza como una densa niebla por nuestro planeta impulsado por la desidia, ignorancia y falta de un diálogo integrador y resolutivo.

España y Portugal suman 1,500 víctimas fatales producto de las altas temperaturas. Ambos países han sido noticia en los pasados años por esta tragedia. Ahora el calor golpea con fuerza al Reino Unido. El pasado 19 de julio hubo 104.5 grados. El registro superó a los 101.7 grados en Cambridge en el 2019.

El continente europeo vive en carne propia una asfixiante temporada con índices que tornaron insoportable la vida cotidiana. Miles de transeúntes agobiados, trenes de superficie y subterráneos detenidos y la brea derretida, que interrumpió varias carreteras, dibujaron escenas de un paisaje apocalíptico.

Este ha sido un verano implacable. Puerto Rico sufre los efectos de una sequía, mientras la ola de calor también golpea a Estados Unidos con marcas que elevan los promedios.

PUBLICIDAD

El calentamiento global es producto de las actividades del ser humano que aumentan la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y esta retiene más calor del necesario, provocando que la temperatura media del planeta aumente.

El Acuerdo de París de 2015, un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante, definió las estrategias y acciones para contener el calentamiento global. La idea principal es bajar la temperatura global en dos grados centígrados (35.6º Farenheit), idealmente, 1.5 grados (34.7º Farenheit) en comparación con los niveles de la era preindustrial. Por tratarse de un acuerdo vinculante, hace que todos los países se unan en una causa común ambiciosa y necesaria para contener esta amenaza contra la humanidad.

Las emisiones mundiales siguen siendo inquietantes, tanto como los desacuerdos y las mil razones que impiden progresar en esa dirección. Los avances que muestran algunos países que, por ejemplo, han fijado plazos perentorios para bajar sus emisiones u otros que han resuelto sus políticas para incentivar el reciclaje, no consiguen mitigar los efectos del uso de combustibles fósiles, la depredación de vastas reservas naturales y la contaminación de cauces y mares con productos de origen industrial como el plástico.

La científica del tiempo y una de las mayores expertas en el tema de las emisiones, la canadiense Corinne Le Queré, ha dicho en una reciente entrevista con Financial Times que no le sorprende para nada lo ocurrido en Europa. Asegura que el calentamiento climático “es como ver venir un tren que avanza”. Le Queré estuvo al frente de un estudio que midió los efectos de la paralización de actividades en los cinco continentes por los efectos de la pandemia del COVID-19. Las emisiones mundiales bajaron un 7 por ciento. Aclara que no se trata de combatir el fenómeno a costa de una tragedia, pero ejemplifica cómo unos consensos mundiales sensatos pudieran poner coto a la situación.

PUBLICIDAD

El devenir del mundo y sus quiebres inciden para bien o para mal en el cambio climático. La invasión rusa a Ucrania ha creado una escasez de combustibles que obligó a reabrir centrales eléctricas de carbón.

Expertos locales como el catedrático Arturo Massol Deyá proponen una mirada más amplia para atender los reiterados periodos de sequía que afectan a Puerto Rico. Argumentan que las causas van mucho más allá que el dragado de los embalses y la reparación de la deteriorada red de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Aseguran que las altas temperaturas han dañado nuestro ecosistema, especialmente por la pérdida de humedad de los suelos tras la mayor evaporación. Sin este nutriente que emana de las cuencas hidrográficas y los bosques puertorriqueños, difícilmente la AAA dispondrá de suficiente agua.

Desde nuestros hogares podemos sumar a esta causa con tareas sencillas, como el reciclaje. Sin embargo, el peso de la responsabilidad recae en los gobiernos. Deben replantear estrategias y demostrar que es factible, con toda la información disponible y los avances científicos, frenar el calentamiento global. Los mapas están. Falta valentía y liderazgo para guiar a sus pueblos hacia soluciones verdaderas.