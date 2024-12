Paso acertado por la transformación energética

Read this article in English.

Por una parte, este comité de expertos tendrá la misión de consensuar soluciones y proponer cursos de acción que implican decisiones complejas. Rescindir o no contratos de las operadoras no es un paso planteado formalmente. Sin embargo, de considerarse, requeriría aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal.

Las empresas encargadas de estabilizar el sistema han cometido ineficiencias crasas. En el caso de LUMA, ha habido una excesiva definición de procesos y una escasa acción operativa. Para muestra un botón: los turnos de emergencia 24/7 fueron acortados a dos por semana sin considerar el domingo. El contrato de Luma es temporal, no final, lo que supone riesgos, de no aflorar sinergia una vez comience de lleno la nueva administración gubernamental. Genera, por su parte, no ha conseguido estabilizar la producción de energía, que sigue tan frágil como antes del inicio de esta asociación público-privada.