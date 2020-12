Pasos significativos para superar el estado de quiebra

De cara a los dos más grandes desafíos que Puerto Rico enfrenta, el control de la pandemia y la salida de la bancarrota gubernamental, urge que el gobernador entrante, su nuevo gabinete y la Asamblea Legislativa asuman, con eficiencia y desprendimiento, la misión de trascendencia mayor que se está dando en ambos frentes.

En un significativo paso de progreso, el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal reiniciaron el pasado miércoles las conversaciones con varios grupos de acreedores que en el pasado se han mostrado reticentes respecto a las enmiendas introducidas al Plan de Ajuste de la Deuda, cuya primera versión estaba lista desde el pasado febrero.

Es claro que Puerto Rico debe responder razonablemente por sus obligaciones. Pero las cifras que parecían factibles antes del deterioro económico causado por la pandemia ahora no tienen una base sostenible ni encajan con la realidad económica y social a largo plazo.

Es importante que el frente común que han formado el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal propicie el clima de confianza imprescindible de cara a la negociación con los acreedores. Lo mismo aplica con respecto a las diligencias y los plazos por cumplir en la sala de la jueza Laura Taylor Swain, que preside el tribunal creado bajo la ley federal Promesa.

El ambiente se perfila favorable ahora para alcanzar acuerdos con mejores perspectivas para la isla. La decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que rechaza la petición de los bonistas para que se examinen los términos del pago de la deuda de la Administración de los Sistemas de Retiro ha beneficiado la postura de la Junta de Supervisión Fiscal y del Comité Oficial de Retirados. Al menos los ha puesto en posición más ventajosa para negociar con los acreedores.

De acuerdo con un informe de la casa crediticia Moody’s Investors Service, el fallo del más alto foro federal podría provocar que los recortes a la deuda propuestos en febrero pasado, y que los bonistas consideraban inaceptables, ahora podrían ser mayores.

En febrero pasado era difícil prever que, tras los destrozos causados por un enjambre de terremotos en la región sur, el país tendría que pasar por dos oleadas o rebrotes del COVID-19, lo que arroja dudas sobre el ritmo de recuperación que se había proyectado antes de todo esto.

Hay buenas expectativas para que el Plan de Ajuste de la Deuda en su versión final, y en consenso con la mayoría de los acreedores, esté en el despacho de la jueza Taylor Swain el próximo 10 de febrero, cumpliendo así con uno de los requerimientos de la letrada. Cabe señalar que el nuevo ajuste a las pensiones no afecta a los retirados que devengan $1,500 o menos al mes.

En estos momentos de gran complejidad, no caben las distracciones partidistas. Esto concierne en particular a la Asamblea Legislativa, cuyos miembros no pueden ser ficha de tranque o de confusión en este asunto tan crucial.

Profesionales de amplios conocimientos en asuntos de reestructuración de deuda y bancarrota, y que conozcan las sutilezas de las negociaciones, deben atender los acuerdos finales. Ni la improvisación, ni la inexperiencia, hubieran conseguido lo que, dentro de la terrible dimensión del endeudamiento, se ha alcanzado al momento.

Puerto Rico necesita resolver su grave situación de bancarrota pública para poder entrar de lleno en un periodo de reformulación del despegue económico. Las ataduras de la situación de quiebra obstaculizan la inversión económica.

El fin de los peores momentos de la pandemia, con la inminente llegada de la vacuna y la inmunización masiva durante los primeros meses del próximo año, debe coincidir con los acuerdos que creen un clima cónsono con el desarrollo. Ambos procesos marcan la recuperación cabal del pueblo puertorriqueño.