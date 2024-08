Preparación atinada para los golpes ciclónicos

Por último, pero no menos importante, necesitamos a todas las fuerzas políticas y cívicas halando hacia el mismo lado en pos de la consecución de la meta tan crítica de que el país vuelva a tener un sistema eléctrico robusto y confiable, que no sea, como ahora, otra fuente de angustia cuando nos azota un fenómeno atmosférico.

Los huracanes y las tormentas, reiteramos, son una realidad de nuestro lugar en el mundo. Cerrar los ojos y rezar para que no lleguen, o que si llegan no hagan daño, no nos va a salvar. Solo preparándonos, en lo antes mencionado y en mucho más, podremos llegar al momento en que la detección por África de un puntito en un radar meteorológico no nos quite el sueño acá en nuestro cálido Caribe.