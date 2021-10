Progreso esperanzador en el liderato de mujeres

Constituye un avance importante para Puerto Rico el que mujeres alcancen posiciones de liderazgo en campos empresariales como la construcción, donde impulsan visiones inclusivas que contribuyen al bienestar colectivo.

El adelanto es relevante porque durante décadas en el referido campo, al igual que en otros de suma importancia para nuestra sociedad, la presencia de las mujeres ha sido limitada, sobre todo en las estructuras de la alta gerencia.

El progreso es evidente en entidades como la Asociación de Constructores, la Asociación de Contratistas Generales de América, capítulo de Puerto Rico, y la Asociación de Contratistas Mecánicos, todas dirigidas por mujeres con amplia trayectoria profesional.

Ese liderazgo es significativo porque surge en un momento histórico en el que esas y otras entidades serán claves para la renovación de la infraestructura de Puerto Rico tras los golpes ciclónicos y la prolongada contracción económica.

La apertura que propicia la incursión de las mujeres en ámbitos del mundo laboral privado es resultado de prolongados procesos educativos que es preciso intensificar. Los avances están vinculados a la excelencia del desempeño del capital humano, un reconocimiento justo por parte de la empresa u organización.

Sin embargo, los progresos no se reflejan todavía en muchas áreas o disciplinas en las que se mantienen brechas preocupantes. En Estados Unidos, por ejemplo, el estudio “The State of Women in Corporate America 2021″ documenta que, aunque la representación de la mujer en el mundo corporativo ha mejorado, las promociones a puestos de gerente no son equitativas. Además, persisten tratos desiguales hacia las mujeres en la remuneración y la convivencia entre pares.

Es imperativo promover las transformaciones en política pública que validen y expandan los derechos de las mujeres en todos los sectores de la economía y la vida social.

En Puerto Rico, todavía las mujeres no alcanzan de forma sostenible altos puestos directivos en el gobierno, aunque ha habido cierto progreso en estructuras de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial.

En el deporte isleño, una reciente polémica por normas aplicadas en la liga de voleibol profesional, a raíz de la situación de una jugadora con un embarazo de alto riesgo, reveló inequidades que incluyen la nula participación de las mujeres en la toma de decisiones. Esta deficiencia se replica en organismos de otras disciplinas atléticas. A corto plazo, el Comité Olímpico de Puerto Rico ha dado el paso acertado de designar a un grupo que estudie el problema y proponga soluciones. Las resoluciones deben proveer justicia para las mujeres, no solo en el voleibol, sino que sea aplicable a los demás deportes.

Previo a la pandemia del COVID-19, las mujeres representaron el 45% de la fuerza laboral en la isla. Los retos de este periodo, caracterizado por la paralización o el cierre de talleres en todos los renglones económicos, puede haber disminuido esa importante participación. Dar atención particular a la mujer trabajadora debe ser parte integral del proceso de recuperación de Puerto Rico.

Es importante recalcar que la participación y el trato equitativo de la mujer en el mundo laboral propicia mayores oportunidades de desarrollo e igualdad en todos los aspectos de la convivencia social. De cara al complejo proceso de recuperación, será esencial reconocer la aportación de las mujeres, históricamente discriminadas por patrones culturales que le han impuesto posiciones de subordinación.

Esta circunstancia anacrónica tiene que cambiar. Corresponde hacer justicia, por ejemplo, al sustancial número de mujeres que completan grados universitarios en todos los campos del conocimiento, incluyendo aquellos en los que históricamente su presencia era minoritaria.

Aunque persisten el discrimen y las actitudes que pretenden opacar a las mujeres, la educación y el cumplimiento de los estatutos protectores deben impartirse de manera firme. Puerto Rico, que ha alcanzado esperanzadoras aperturas en campos empresariales relevantes, debe estar a la vanguardia en esta lucha global por la justicia hacia las mujeres.