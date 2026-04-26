Puerto Rico ante el imprevisible fin de la guerra

El concepto físico del efecto mariposa —la idea de que un pequeño movimiento en un extremo del sistema puede desencadenar consecuencias imprevisibles en el otro— describe con precisión lo que Puerto Rico está viviendo. La guerra en el Medio Oriente no ocurre aquí, pero sus consecuencias ya llegaron desde las aguas del estrecho de Ormuz a nuestras costas.

A casi dos meses del inicio del conflicto militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la isla experimenta un impacto que, aunque todavía manejable, anticipa escenarios más severos si la situación se prolonga.

El reportaje publicado esta semana por El Nuevo Día expone los alcances del conflicto: el precio de la gasolina ha subido casi 40% respecto a febrero, el combustible de aviación se ha más que duplicado, el sector automotriz cerró el primer trimestre con una caída de 20% en ventas, y la industria hotelera observa con cautela cómo evoluciona la demanda para el verano.

El panorama no muestra signos de mejora. Esta semana, el presidente Donald Trump volvió a extender el cese al fuego, argumentando que el gobierno iraní está “seriamente fracturado” y necesita tiempo para articular una propuesta unificada. La ruda estrategia americana -por decir lo menos- ha chocado con el porfiado liderato iraní que ahora reclama que el bloqueo naval estadounidense a sus puertos es un “acto de guerra” y descartarlo es una condición básica para reanudar el diálogo.

Y si de plazos se trata, Trump enfrenta, además, su propio desafío interno: las elecciones de medio término. La desaprobación del mandatario alcanza niveles históricos en su segundo término en la Casa Blanca. Según el promedio de encuestas del diario The New York Times, el 56% de los estadounidenses desaprueba su gestión, frente a apenas un 39% que la respalda. Un sondeo reciente de Fox News señala que el 70% de los votantes siente que la situación económica está empeorando para ellos y sus familias, quince puntos más que el 55% que lo afirmaba hace apenas un año.

Lo que hoy se describe como un impacto indirecto puede convertirse en algo más grave con rapidez. Si el conflicto se extiende un mes más, las probabilidades de que Puerto Rico entre en una recesión leve aumentan de manera significativa. Y esto ocurre sobre una base ya frágil: las proyecciones de la Junta de Planificación estimaban un crecimiento de apenas 0.4% para el año fiscal en curso, antes de que estallara la guerra.

Por otro lado, hay señales alentadoras. Los suministros de combustible y gas natural llegan de Luisiana, el Golfo de México y Suramérica, no del Medio Oriente. Los inventarios están en niveles normales. La cadena de suministros de alimentos no muestra rupturas. Puerto Rico tiene, por ahora, un margen que otros no tienen.

Pero ese margen es limitado y no garantiza inmunidad. La pugna entre la gobernadora Jenniffer González y el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz no es nueva, pero su momento no puede ser más inoportuno. Mientras industrias claves miran con comprensible preocupación el escenario, el país no necesita hoy un gobierno dividido contra sí mismo.

No se advierten aquí movidas claves como ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea donde ya manejan un plan de contingencia ante una eventual escasez de crudo. El gobierno debe establecer comunicación directa con los sectores más expuestos —energía, turismo, logística, alimentos— para evaluar escenarios y coordinar respuestas.

El sector privado necesita certezas. Y los puertorriqueños la tranquilidad de saber que sus autoridades están obrando con celo y proactividad ante un escenario tan imprevisible dado el carácter volátil de los líderes de las fuerzas en conflicto en el medio oriente.