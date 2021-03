Puerto Rico ante una solución viable a su deuda

A casi cinco años de la aprobación del estatuto Promesa, los esfuerzos de la Junta de Supervisión Fiscal para solucionar el enorme endeudamiento del gobierno de Puerto Rico han producido una propuesta que cuenta con el aval de una mayoría de acreedores y del sector de jubilados del sistema estatal.

No es objeto de controversia que el nuevo Plan de Ajuste de Deuda no provee conclusiones ideales para ninguna de las partes del complicado proceso de bancarrota de Puerto Rico. No obstante, la propuesta constituye un paso significativo en el proceso para moderar sustancialmente el peso de la deuda del gobierno central, posibilitar presupuestos balanceados y modelar la atención de los endeudamientos de otras entidades.

Los objetivos del esfuerzo incluyen evitar la prolongación de litigios onerosos y procurar las condiciones fiscales y estructurales que incentiven la inversión de capital en la isla. Es hora de que Puerto Rico se convierta en una plaza atractiva para hacer negocios y cree los empleos que tanto el pueblo necesita.

El Plan para reestructurar $35,000 millones de las obligaciones del gobierno y algunas de sus agencias, y para solucionar la deuda de $55,000 millones del sistema central de pensiones, fue sometido por la Junta al cumplirse el plazo otorgado por la jueza Laura Taylor Swain que preside el caso de quiebra en el Tribunal del Título III creado por Promesa. La letrada determinará si lo valida, una vez completados los procedimientos.

El gobernador Pedro Pierluisi ha respaldado gran parte de las disposiciones del Plan, lo cual debe aportar significativamente en el empeño por alcanzar una conclusión razonable y realista en torno al abismo fiscal que entorpece la recuperación económica.

Al mandatario le corresponde asegurar que su Plan Fiscal recién presentado provea la solidez presupuestaria que respalde el compromiso con los acreedores, los servicios públicos e iniciativas de actividad económica. Parte esencial de su tarea es liderar el esfuerzo para que el gobierno federal provea los fondos prometidos para programas esenciales en la isla.

El nuevo Plan de Ajuste de Deuda abarca las Obligaciones Generales y la Autoridad de Edificios Públicos, y ajusta el sistema de retiro central. Entre las disposiciones que abonarían a la estabilidad de las finanzas locales están la reducción del pago anual del servicio de la deuda a $1,150 millones por un periodo de 25 años, y el recorte al principal de la deuda.

Aspectos medulares de la propuesta son la protección a las pensiones de hasta $1,500 mensuales y la certeza que una sentencia del Tribunal de Promesa daría a los ingresos de los pensionados.

Al expresar su respaldo, el Comité Oficial de Retirados (COR) ha resaltado que el nuevo Plan deja intactos los pagos del 74% de los pensionados, es decir, de 123,580 servidores públicos retirados. Ha argumentado, además, que el recorte máximo a las pensiones mayores de $1,500 será de 8.5%, mucho menor a lo previsto en el plan anterior de la Junta. Otras disposiciones ventajosas incluyen la negociación de un mecanismo de bonos para los retirados y un fondo de reserva para pensiones.

Es crucial que la clase política de Puerto Rico reconozca, en este momento neurálgico, la urgencia de respaldar el mejor arreglo posible para el sistema de retiro central, cuyo financiamiento a través del Fondo General es insostenible.

El nuevo Plan, también apoyado por las aseguradoras Assured Guaranty, Syncora y National Public, puede asistir a Puerto Rico a superar la insolvencia. Como complemento esencial, el gobierno debe dar paso a reformas estructurales e incentivos que produzcan actividad económica y los recaudos fortalecedores de la capacidad crediticia que facilitaría el desarrollo económico del país a largo plazo.

La experiencia con este Plan de Ajuste de Deuda puede aportar a los trámites de las reestructuraciones de la Universidad de Puerto Rico, y de las autoridades de Carreteras, Acueductos y Alcantarillados, y Energía Eléctrica.

El diálogo en torno al nuevo Plan de Ajuste de Deuda presentado ante el Tribunal de Promesa requiere la mayor apertura y valentía de la clase política de Puerto Rico. Es responsabilidad, tanto del ejecutivo como del legislativo, plasmar la intención inequívoca del gobierno puertorriqueño de liberar el futuro de las nuevas generaciones de las ataduras del endeudamiento.