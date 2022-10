Puerto Rico espera que la visita de Biden se aleje de la retórica

El presidente Joe Biden llega a Puerto Rico en uno de los momentos de mayor desafío en la historia puertorriqueña, agudizado por el paso inclemente del huracán Fiona y por los efectos de la bancarrota fiscal. Los más de tres millones de ciudadanos estadounidenses que vivimos en la isla requerimos, además del abrazo solidario, expresiones puntuales y definitorias del compromiso presidencial con el pueblo puertorriqueño.

El mandatario debe estar consciente de que Puerto Rico ya venía arrastrando importantes rezagos en el proceso de recuperación de la catástrofe que ocasionó el huracán María, hace cinco años, de los posteriores fuertes terremotos en la zona sur y de la pandemia que paralizó las actividades socioeconómicas.

Mientras nuestro país trataba una vez más de levantarse, cuando muchos creían que la temporada de huracanes de 2022 iba a quedar atrás sin mayores sobresaltos, cayó sobre la isla el ciclón Fiona, ensañándose con vastas regiones del sur, causando destrozos a un sistema eléctrico que ya estaba extremadamente frágil, y trayendo nueva incertidumbre a los planes de reconstrucción. Pocas economías pueden aguantar tantos golpes en un lapso tan limitado.

Por eso la visita presidencial de hoy —la undécima que recibe Puerto Rico de un presidente en funciones— debe revestir una trascendencia y amplitud de miras que vayan más allá del hecho específico de los daños causados por Fiona.

En Puerto Rico hay unos retos estructurales gigantescos, que el presidente, al acercarse al país, no debe soslayar. El sistema eléctrico tiene que recibir de su administración ese respaldo formidable, urgente, para ponerlo en condiciones. No se trata solo de echarlo a andar a plena capacidad, sino de hacerlo de manera que no represente una carga financiera insostenible para las empresas y comercios afincados en la isla, ni un disuasivo para los inversionistas. Mucho menos debe traer más vicisitud a los clientes residenciales, quienes además de perder enseres y alimentos por las fluctuaciones del servicio, están pagando facturas que desestabilizan sus finanzas.

El desafío que presenta el sistema de salud, que no tiene que ver estrictamente con el paso de un huracán, pero que resulta igual de pernicioso ante la incertidumbre y los vaivenes en el futuro de los fondos del Medicaid, puede considerarse también como el azote de un temporal. La acción federal en el plano salubrista es urgente para la abundante población médico-indigente de la isla.

Puerto Rico espera, sobre todo, que la visita del presidente Biden se aleje de la retórica, cuando el país precisa, por ejemplo, exenciones, si no permanentes al menos amplias, a las leyes de cabotaje. La administración Biden ha advertido, a través del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que la Ley Jones no puede eliminarse de un plumazo. No obstante, por lo menos se podría abrir la vía tan necesaria para que el combustible comprado en Estados Unidos pueda ser transportado a Puerto Rico en barcazas de bandera internacional. Es sabido que no hay suficientes buques tanques de bandera estadounidense que puedan mantener un flujo normal desde puertos americanos hacia la isla, lo que significa que la exención, en ese aspecto, es absolutamente imprescindible.

Muchos analistas insisten en que Biden tratará de marcar una tajante diferencia con lo que fue la visita de su antecesor, Donald Trump, hace justamente un lustro, cuando, este hizo gala de su carácter frívolo y del desdén hacia sus compatriotas puertorriqueños que sufrían una crisis humanitaria a lo largo y a lo ancho de la isla.

Aparte de marcar esa diferencia de actitud, la solidez de los compromisos puntuales de Biden destacará la verdadera diferencia y altura presidencial. Ante el escenario de puentes, carreteras, viviendas destrozadas y una agricultura hundida, especialmente en las regiones suroeste y de la montaña, el presidente Biden debe consumar, en su visita, el inicio de una gesta humanitaria en beneficio de los ciudadanos estadounidenses que residen en suelo boricua.