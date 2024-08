Respeto a la voluntad del pueblo venezolano

La primera es que las elecciones no cumplieron con los estándares internacionales de transparencia ni pueden ser consideradas democráticas, según lo determinó el Centro Carter, una organización no gubernamental de defensa de la democracia, de reputación intachable, fundada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, que observó los comicios por invitación del gobierno venezolano.

Salvo unos pocos gobiernos no conocidos por su apego a normas democráticas, no hay jefes de Estado en América que crean que Maduro ganó las elecciones; los que aún no han reconocido la victoria de González Urrutia, exigen que el gobierno presente la evidencia que sustenta el alegado triunfo del líder chavista, lo cual es impensable que a estas alturas no haya ocurrido.