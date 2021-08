Restricciones que podemos superar con la vacunación

El gobernador Pedro Pierluisi ha optado por la protección de la vida, ordenando restricciones que podrían ensancharse, si la conducta ciudadana no contribuye a detener el virus y sus variantes.

En el balance de intereses, el gobernador ha emitido una orden ejecutiva que limita actividades durante cinco horas al día. Sus disposiciones, en vigor del 2 al 23 de septiembre, prohíben la venta y el consumo de alcohol de 12:00 de la medianoche a 5:00 de la madrugada. En ese periodo no podrán operar comercios u otros negocios que atienden público.

Esta orden ejecutiva incluye la posposición de cirugías electivas que requieren el uso del área de intensivo. El propósito es disponer las unidades de cuidado intensivo para los pacientes de COVID-19 o sus variantes. Esta medida, que afectará a muchas personas, pudiera evitarse si todos nos vacunamos para evitar un contagio que requiera tratamientos médicos especializados. Vacunándonos, abrimos espacios para las cirugías electivas que mejoran la calidad de vida de otras personas, incluidos seres queridos.

PUBLICIDAD

No olvidemos que los fondos de mitigación pandémica no son recurrentes. Y que los costos operacionales y de tratamientos asociados al COVID son muy altos. Por ejemplo, la atención de un paciente en cuidado intensivo se estima en $5,000 diarios. El alza en casos graves atenta contra la disponibilidad de servicios médicos y hospitalarios, no solo para los enfermos con COVID, para los pacientes con condiciones crónicas o traumas de accidentes.

Algunos epidemiólogos abogan por medidas adicionales, como reducir más el aforo en lugares cerrados que sirven al público. Será preciso evaluar sobre la marcha el resultado de la nueva orden de La Fortaleza. Queda a discreción de los gobiernos municipales ampliar los controles, teniendo en cuenta los indicadores del riesgo salubrista en cada pueblo.

Para que las nuevas medidas sean exitosas es preciso que no se conviertan en letra muerta. Será esencial que las autoridades hagan cumplir rigurosamente las disposiciones. Al mismo tiempo, como individuos y sociedad podemos demostrar que no somos indiferentes a la pérdida humana, que ahora incluye de manera destacada a jóvenes y niños.

Solo en agosto se han registrado 245 muertes, las que elevan a 2,832 los decesos por COVID-19 en el país. Es penosamente revelador que la mayoría de los fallecimientos recientes es de personas no vacunadas. Hasta ayer se habían documentado 141,533 personas contagiadas con el virus, y el Departamento de Salud reportó 493 hospitalizados, 31 de estos menores.

La coyuntura actual convoca a la solidaridad ciudadana para frenar los contagios comunitarios. A estos se atribuyen casos de escolares que retomaron las clases presenciales.

PUBLICIDAD

La vacuna contra el COVID-19 es la barrera más efectiva disponible para evitar efectos severos y la muerte. Hasta ayer 2,001,769 había completado su vacunación aquí. Urge brindarla a las personas que interesan la importante protección, pero no pueden acudir a centros de vacunación. Será preciso, igualmente, seguir orientando sobre la seguridad de la vacuna para disipar la desinformación y confusión.

La peligrosidad de la pandemia hace necesario inocular a toda persona mayor de 12 años que esté apta para ello. Así este sector se convierte en escudo para los menores que no están autorizados a vacunarse. El regreso sano de los estudiantes a la vida escolar presencial no debería afectarse por la indiferencia de las personas que, pudiendo vacunarse, no lo hacen.

La vacunación masiva y la prevención salubrista Puerto Rico pueden revertir la espiral ascendente del COVID-19 y sus variantes. Asumir esa responsabilidad allanará la ruta de regreso a las buenas libertades que tanto atesoramos. Hagámoslo por nuestro bienestar y por la recuperación del país.