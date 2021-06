Sentencia contra el racismo en el caso de George Floyd

La crueldad con que fue asesinado George Floyd, en una calle de Minneapolis, el 25 de mayo de 2020, no solo sacudió la conciencia de los estadounidenses, sino del mundo entero. La sentencia que se acaba de dictar contra su asesino, Derek Chauvin, también es un recordatorio de que las sociedades libres, y los ciudadanos solidarios no permitirán que estos crímenes queden impunes.

El patrón de desigualdad, intolerancia y racismo que ha marcado la historia americana, con eventos tan o más deleznables como el que acabó con la vida de Floyd, tuvo ese día de mayo un giro trascendental. Sacudieron al mundo las imágenes de la víctima inmovilizada en el suelo, durante nueve minutos eternos en los que pidió clemencia y su vida se fue apagando ante decenas de transeúntes que trataron de salvar al hombre cuyo cuello era aplastado por la rodilla del policía. La indignación atravesó las fronteras de Minneapolis y de los Estados Unidos.

Encontrado culpable en un juicio celebrado el pasado abril, y en el que desfilaron testimonios escalofriantes, Chauvin fue condenado a 22 años de prisión el pasado viernes. Si bien ninguna sentencia es consuelo para los familiares y allegados a Floyd —porque nada consuela de la muerte de un ser querido en circunstancias tan salvajes—, sí representa una lección para los cuerpos de ley y orden en los Estados Unidos y en todas partes.

PUBLICIDAD

Lejos de cerrar un capítulo, como suele decirse cuando se resuelve un caso y se termina un juicio, el pueblo estadounidense tiene que mantener vigente este recuerdo, por doloroso que le resulte. Solo de ese modo, creando una mayor conciencia de lo que es la relación de las autoridades con los ciudadanos, y los límites del cumplimiento del deber con respecto a los derechos civiles, puede evolucionar la sociedad.

El exagente policiaco, que había sido acusado de tres cargos graves relacionados con el asesinato de Floyd —y fue hallado culpable en los tres gracias al veredicto unánime de un jurado que deliberó por diez horas— pidió un nuevo juicio que le fue denegado. Hubiera sido incomprensible que a los momentos desgarradores que se vivieron a raíz del crimen y durante todo el proceso, se les hubiera añadido un segundo episodio.

Más allá de las consideraciones personales que demostraron el verdadero carácter de la intervención de Chauvin y de otros policías que lo acompañaban el día de la muerte de Floyd —y que no hicieron nada por detenerlo—, hay que reconocer que la violencia policiaca, en todas sus variantes, también estuvo sentada en el banquillo.

Hoy, tal vez, pueda decirse que la sociedad estadounidense es un poco más igualitaria, pero queda mucho camino por andar. Los fenómenos migratorios, que van multiplicándose a medida que crece la pobreza y aumenta la devastación causada por el cambio climático, son factores que alientan el discrimen, no solo en los Estados Unidos, sino en los demás países desarrollados, cuyas ciudades también han sido escenario de violentos incidentes racistas. Solo la educación y el ejemplo que nos dan procesos como el que se le ha seguido a Chauvin pueden ir creando la sensibilidad para los cambios que se necesitan.

PUBLICIDAD

Mención aparte merece la enseñanza que conlleva el juicio y la sentencia de un expolicía que, por su escasa preparación y su condición racista, no vio a otro ser humano bajo su rodilla. No vio a un semejante. No mostró compasión y, en el proceso que se le siguió, poco o ningún arrepentimiento.

Esa lección que decíamos al principio va en especial para los agentes del orden público, quienes, en ninguna situación, por tensa que esta sea, deben soslayar que ellos también tendrán que rendir cuentas bajo las mismas leyes que han jurado defender.